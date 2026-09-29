Allegro dává českým firmám možnost oslovit polský trh

Jenže mezi „chci prodávat v Polsku“ a první polskou objednávkou leží pořádný seznam věcí k vyřešení. Udělejme si malý test reality. Co všechno by malý český výrobce či prodejce musel zvládnout, kdyby chtěl zítra začít prodávat za hranicemi úplně sám? A co z toho může nechat na někom jiném?
Zákazníci, kteří vás ještě neznají
Na novém trhu vás nikdo nezná. Museli byste od nuly budovat povědomí o značce, shánět první objednávky a investovat do marketingu v cizím jazyce. A hlavně byste nejdřív vůbec nevěděli, jestli o vaše produkty bude zájem. Vybudovat celou infrastrukturu jen proto, abyste zjistili, že poptávka není taková, jakou jste čekali, je drahý způsob, jak si ověřit hypotézu.
Tady služby typu marketplace mění výchozí pozici. Například na Allegru nevstupujete na prázdný trh, ale rovnou k existující zákaznické základně, kterou tvoří přes 21 milionů aktivních zákazníků. Nemusíte je nejdřív složitě získávat, jsou tam a už více než 25 let důvěřují jedné z nejznámějších e-commerce platforem v regionu. Na každé euro, které prodejce vydělá v Česku, má navíc potenciál vydělat čtyři eura na mezinárodních trzích, kde Allegro působí.
Sklad, balení, expedice a nekonečné vratky
Druhá položka testu je logistika. Sklad v Polsku, balení, expedice, hledání spolehlivých dopravců, řešení vratek. Sama o sobě dokáže tahle část celou expanzi zabrzdit, protože znamená investice a starosti ještě předtím, než přijde první koruna. Nebo v tomto případě euro či zlotý.
Právě tady pomáhá Allegro One Fulfillment. Služba za obchodníka zajistí skladování, balení i expedici objednávek, takže ani menší e-shop nemusí kvůli vstupu na nový trh budovat vlastní logistické zázemí. Zákazníkům přitom nabídne rychlé a kvalitní doručení, na které jsou zvyklí, což je na cizím trhu jeden z klíčů k důvěře.
Na začátku vám poradí
Když si ten seznam projdete znovu, zjistíte zajímavou věc. Zákazníci, logistika, vratky, orientace na trhu, náklady na rozjezd... Skoro každou položku z testu reality může za obchodníka převzít zmiňovaný marketplace. Zahraniční expanze pak nemusí znamenat otevření polské pobočky a budování nové infrastruktury. Může to být otázka vstupu na platformu, kde už zákazníci i zázemí čekají.
Možná zaváháte i tady, protože vstoupit do nové služby nikdy není jen tak. Bez zkušeností nebo dobrého učitele se totiž nejspíš sami plavat v nových vodách nenaučíte. Právě proto existuje bezplatná Allegro Akademie, která obchodníky provede procesem prodeje krok za krokem, s přehlednými návody i příklady z praxe. Data ukazují, že prodejci, kteří Akademií projdou, začínají prodávat rychleji a dosahují lepších výsledků. A pro ty, kdo využívají populární platformy jako Shoptet, je navíc propojení s tržištěm a zveřejněním nabídek otázkou několika kliknutí.
A aby start nebolel ani finančně, noví prodejci mají v rámci Uvítacího programu prvních 180 dní bez provizí a vedení účtu zdarma. Je tak čas si prodej v klidu vyzkoušet, než začne odvádět provize.
Zkušenosti jako nejlepší reklama
Že marketplace funguje, potvrzují sami prodejci. Firma CAPPA díky Allegru zvýšila prodeje až o dvacet procent a dnes už polovina jejích objednávek směřuje do zahraničí. „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky,“ říká Elia Cappanni, manažer online obchodu CAPPA.
|
S autodoplňky až za hranice. Česká firma CAPPA roste díky online tržišti Allegro
Podobnou zkušenost pak popisuje Lukáš Vacek, majitel e-shopu eLVe. „Jakmile jsme se na platformě zorientovali, začali jsme odbavovat v průměru sto objednávek měsíčně,“ překvapuje Vacek.
Že platforma láká i ty největší, dokazuje vstup gigantů jako T.S.BOHEMIA nebo iSTYLE, kteří zde úspěšně oslovují zcela nové zákazníky, jež by přes vlastní weby běžně nezískali.
Dobrý český produkt zkrátka nemusí zůstat jen českým produktem. Marketplace jako je Allegro je jednodušší způsob, jak si zahraniční trh nejdřív otestovat, aniž byste hned sázeli všechno na jednu kartu.