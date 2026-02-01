Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Jan Dvořák
  17:00
V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3 200 obchodů. Američtí zákazníci slyší i na nízké ceny privátních značek při zachování kvality.
Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025) | foto: ČTK

Ceny potravin v USA
Ceny potravin v USA
Ceny potravin v USA
Ceny potravin v USA
27 fotografií

Vzhledem k tomu, že výdaje za potraviny tvoří stále větší část rozpočtu Američanů, německý řetězec známý svými jednoduchými prodejnami s levnými privátními produkty neubírá plyn ve své expanzi v USA. Obchodní model Aldi je v podstatě navržen pro tuto chvíli, píše americký web The Washington Post.

„Společnost je si dobře vědoma, že Američané potřebují tento obchod nyní více než kdy jindy,“ říká Chad Lusk, výkonný ředitel spotřebitelské a maloobchodní skupiny globální poradenské společnosti Alvarez & Marsal.

Aldi plánuje expanzi v USA. Německý řetězec přidá přes dvě stě obchodů

Ceny potravin v USA od začátku pandemie vzrostly o 30 procent, což podle amerického Úřadu pro statistiku práce převyšuje celkový nárůst inflace o přibližně 26 procent. A tento trend se nezpomaluje: náklady na potraviny v prosinci vzrostly meziměsíčně o 0,7 procenta a meziročně o přibližně 2,4 procenta.

Všichni jsou pod tlakem

Vzhledem k těmto tlakům jsou spotřebitelé ochotnější přejít na levnější varianty nebo privátní značky soukromých obchodních řetězců. Údaje o výdajích stejně jako komentáře vedoucích pracovníků k výnosům naznačují, že stále více Američanů upřednostňuje cenu a hodnotu před loajalitou k národním značkám. Podle asociace Private Label Manufacturers Association se během prvních 10 měsíců roku 2025 prodej privátních značek obchodních řetězců zvýšil o 0,3 procenta, zatímco prodej národních značek poklesl o 0,7 procenta.

„Všichni jsou pod tlakem, takže v posledních letech jsme zaznamenali mnoho změn v nákupních zvyklostech, kdy zákazníci uvádějí, že opouštějí tradiční obchody s potravinami a přecházejí k netradičním,“ řekl John Clear z poradenské společnosti AlixPartners. Existuje podle něj nespočet kategorií, v nichž zavedené národní značky nemají příliš silnou hodnotovou nabídku. „A jsou opravdu zralé na to, aby je převzaly společnosti jako Aldi, Lidl anebo Costco.“

Napodobujete naše obaly. Firma Mondelez v USA žaluje řetězec Aldi

Aldi, který slaví 50 let působení v USA, této příležitosti chytře využívá. Tento měsíc oznámil, že v letošním roce otevře 180 prodejen v 31 státech, včetně nových trhů na jihovýchodě a západě. Celkový počet jeho prodejen do konce roku se tak přiblíží k číslu 2 800.

Tato expanze je součástí plánu Aldi investovat 9 miliard dolarů (185 miliard Kč) do otevření nových prodejen a tří distribučních center, aby do konce roku 2028 dosáhl svého cíle 3 200 prodejen. Pro srovnání, Kroger a Albertsons mají pod různými značkami přibližně 2 800, respektive 2 200 prodejen ve 35 amerických státech. V USA je momentálně více než 600 obchodů Costco a více než 3 500 supermarketů Walmart.

V prohlášení mluvčí společnosti Aldi uvedla, že hodnota, kterou řetězec nabízí, podporuje expanzi a že společnost v uplynulém desetiletí otevřela přibližně 100 prodejen ročně, aby uspokojila poptávku zákazníků. V posledních letech společnost také získala regionální řetězce a rebrandovala je na Aldi.

Každá třetí domácnost

Aldi je v USA momentálně nejrychleji rostoucí řetězec v sektoru potravinářství. Realitní společnost JLL uvedla, že německá značka již předstihla své konkurenty jak v počtu otevřených prodejen, tak v přidané ploše v letech 2019 až 2024. „Taková strategická expanze skutečně mění podobu potravinářského sektoru,“ uvedl Lusk.

Zákazníci reagují. Tržby společnosti v USA v roce 2024 dosáhly podle společností National Retail Federation a Kantar 54,16 miliardy dolarů, což představuje 14procentní nárůst v porovnání s rokem 2023. Podle mluvčí společnosti Aldi zde nakupovala v loňském roce každá třetí americká domácnost.

Jsou potraviny v USA drahé? Podívali jsme se do známého obchodu Aldi

Mezitím se návštěvnost obchodů v roce 2025 meziročně zvýšila o 8 procent a pouze ve čtvrtém čtvrtletí o 9,7 procenta, jak uvádí společnost Placer.ai zabývající se analýzou návštěvnosti. Ve srovnání s tím se návštěvnost obchodů Albertsons a Kroger – bez započítání jejich obchodů fungujících pod jinými názvy – meziročně zvýšila pouze o 1,6 a 0,8 procenta. Jejich růst ve čtvrtém čtvrtletí také zaostával za Aldi, a to o 3,4 a 2,4 procenta.

Jednou nakoupí, už zůstanou

Hlavním lákadlem Aldi jsou ceny pod úrovní trhu, což je klíčová výhoda proti konkurenci v podobě velkých obchodních řetězců a supermarketů. Ačkoli Walmart, Target, Albertsons a Kroger také rozšířili svou nabídku vlastních značek, přibližně 90 procent produktů v obchodech Aldi tvoří výrazně zlevněné výrobky vlastní značky. Tato inovace snižuje náklady na zprostředkovatele, jako jsou distributoři a výrobci spotřebního zboží.

Aldi má také menší prodejní plochu než tradiční americké obchody s potravinami. To vyžaduje menší sortiment zboží a také méně zaměstnanců. Doplňování regálů zabere také jen zlomek času, neboť většina produktů je vystavena v krabicích, ve kterých byla dodána, a zákazníci si své nákupy balí sami.

Sázka na barvy a Amazon jako vzor. Řetězec Walmart rozšiřuje nabídku

„Aldi je nemilosrdný v podkopávání konkurence,“ potvrzuje Katrijn Gielensová, profesorka ekonomie a marketingu na Tilburgské univerzitě v Nizozemsku. Řetězec je podle ní známý tím, že při vstupu na nový trh snižuje ceny, aby přilákal zákazníky k vyzkoušení svých produktů. „A jakmile jednou nakoupí v Aldi, jsou ochotnější zůstat,“ dodává. Aldi se navíc snaží zajistit, aby všechny produkty, které nabízí, byly velmi dobré a vysoce kvalitní.

Podle Gielensové je to podobná strategie, kterou Aldi a další německý diskontní řetězec Lidl použili při své expanzi v Evropě. Když Aldi a Lidl otevřely nové prodejny ve Velké Británii, rozpoutaly cenovou válku proti regionálním řetězcům jako Tesco a Sainsbury, která trvá dodnes.

„Lidé stále podceňují, jak konkurenceschopný a vlivný Aldi může být. Lidé si musí uvědomit, že z maloobchodního hlediska může skutečně zničit celý trh,“ dodala odbornice.

Americké řetězce se brání

Američtí supermarketoví giganti logicky nyní poukazují na agresivní snižování cen ze strany Aldi jako na jednu z největších hrozeb. Během pokusu o fúzi amerických řetězců Kroger a Albertsons v soudním řízení s Federální obchodní komisí uvedli expanzi řetězce Aldi jako klíčový argument pro své tvrzení, že v oblasti prodeje potravin roste konkurence.

Federální soudce nakonec fúzi zablokoval. V rámci svého rozhodnutí poznamenal, že Aldi není jejich přímým konkurentem, neboť nabízí odlišný nákupní zážitek než tradiční potravinářské obchody. Právě tento rozdíl může některé zákazníky odradit od toho, aby vyzkoušeli Aldi – není to totiž o obchod, ve kterém nakoupíte vše pod jednou střechou.

Vlastnosti, díky nimž je Aldi tak flexibilní, nutí zákazníky k tomu, aby pro nákup potravin navštívili více obchodů. Z tohoto důvodu společnost často strategicky umisťuje své obchody do blízkosti jiných obchodů s potravinami, aby zákazníkům usnadnila nákup základních potravin v Aldi, zatímco ostatních produktů u konkurence. „Existuje klasický citát, který lidé v Aldi často používali: ‚Naším nejlepším umístěním by bylo parkoviště Walmartu,‘“ řekla Gielensová.

Omezený výběr je pro některé zákazníky také vítanou úlevou. Lidé si nyní dobře uvědomují, že nepotřebují tolik věcí, kolik si původně mysleli,“ uzavřel John Clear z poradenské společnosti AlixPartners podle amerického deníku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...

Německé aerolinky Lufthansa se rozhodly, že ke stému výročí založení dají speciální kabát několika svým letadlům. Přestože se první stoje v novém designu jménem „Super jeřáb“ v provozu objevily již...

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Nizozemsko se chystá omezit fatbiky. Stoupá totiž počet úrazů, hlavně dětí

Fatbikes, takzvaná „tlustá kola“, se podobají motorkám a dováží se z Číny.

Po Evropě se čím dál znatelněji rozmáhají fatbiky, tedy mohutná elektrokola s masivním rámem a širokými pneumatikami. Ta jsou zvláště po úpravě schopná jet až čtyřicetikilometrovou rychlostí....

1. února 2026

Trump vsází na krále ledoborců Finsko, chce dostihnout ruskou flotilu

Návrh ledoborce pro americkou pobřežní stráž Arctic Security Cutters (26. ledna...

Americký prezident Donald Trump nadále tvrdí, že Grónsko by mělo patřit Spojeným státům. Objednal proto jedenáct ledoborců z Finska, které dlouhodobě patří mezi světovou špičku ve výrobě těchto...

1. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta plošně zdraží o tři eura

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každý balíček ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci celnímu...

1. února 2026

Pár potápěčů a šup s lahvemi do moře. Vinařská velmoc Chile zkouší novinku

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na...

V kovových klecích u malého ostrova Locos na severu Chile skladují potápěči na mořském dně lahve vína. Stálá teplota kolem 11 stupňů Celsia po celý rok, podtlak a správné množství světla dobře...

1. února 2026  9:03

Frakování zažívá rozmach. S kontroverzní těžbou koketuje stále více zemí

Společnost Argosy Energy provádí frakování břidlicové ropy v kanadské Albertě....

Metoda těžby ropy nebo zemního plynu zvaná hydraulické štěpení neboli frakování se šíří po celém světě. Tato technika zdokonalovaná v posledních patnácti letech především v USA a Kanadě nyní nachází...

1. února 2026

Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil...

1. února 2026  7:16

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Cena zlata vábí investory. Jihoafrická republika otvírá nové doly

Hlavní budova zlatého dolu v centru Johannesburgu v Jižní Africe (9. října 2025)

Cena zlata už několik měsíců roste a trhá jeden historický rekord za druhým. Trend motivuje také firmy, aby investovaly do výraznější těžby. I se nedávno otevřel vůbec první hlubinný důl v...

31. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Genera&#769;lni&#769; r&#780;editel Hellenic Defence Systems Christoforos...

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A.,...

31. ledna 2026  16:39

Číňan vsadil na bateriová úložiště. Jeho firma už je v hledáčku technologických gigantů

sungrow čína solár firma technologie konvertor

Ještě donedávna stál Číňan Cao Žen-sien mimo úzký okruh energetického byznysu prakticky neznámý. Dnes se ale sedmapadesátiletý zakladatel společnosti Sungrow Power Supply řadí mezi nejvýraznější...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.