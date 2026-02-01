Vzhledem k tomu, že výdaje za potraviny tvoří stále větší část rozpočtu Američanů, německý řetězec známý svými jednoduchými prodejnami s levnými privátními produkty neubírá plyn ve své expanzi v USA. Obchodní model Aldi je v podstatě navržen pro tuto chvíli, píše americký web The Washington Post.
„Společnost je si dobře vědoma, že Američané potřebují tento obchod nyní více než kdy jindy,“ říká Chad Lusk, výkonný ředitel spotřebitelské a maloobchodní skupiny globální poradenské společnosti Alvarez & Marsal.
Ceny potravin v USA od začátku pandemie vzrostly o 30 procent, což podle amerického Úřadu pro statistiku práce převyšuje celkový nárůst inflace o přibližně 26 procent. A tento trend se nezpomaluje: náklady na potraviny v prosinci vzrostly meziměsíčně o 0,7 procenta a meziročně o přibližně 2,4 procenta.
Všichni jsou pod tlakem
Vzhledem k těmto tlakům jsou spotřebitelé ochotnější přejít na levnější varianty nebo privátní značky soukromých obchodních řetězců. Údaje o výdajích stejně jako komentáře vedoucích pracovníků k výnosům naznačují, že stále více Američanů upřednostňuje cenu a hodnotu před loajalitou k národním značkám. Podle asociace Private Label Manufacturers Association se během prvních 10 měsíců roku 2025 prodej privátních značek obchodních řetězců zvýšil o 0,3 procenta, zatímco prodej národních značek poklesl o 0,7 procenta.
„Všichni jsou pod tlakem, takže v posledních letech jsme zaznamenali mnoho změn v nákupních zvyklostech, kdy zákazníci uvádějí, že opouštějí tradiční obchody s potravinami a přecházejí k netradičním,“ řekl John Clear z poradenské společnosti AlixPartners. Existuje podle něj nespočet kategorií, v nichž zavedené národní značky nemají příliš silnou hodnotovou nabídku. „A jsou opravdu zralé na to, aby je převzaly společnosti jako Aldi, Lidl anebo Costco.“
Aldi, který slaví 50 let působení v USA, této příležitosti chytře využívá. Tento měsíc oznámil, že v letošním roce otevře 180 prodejen v 31 státech, včetně nových trhů na jihovýchodě a západě. Celkový počet jeho prodejen do konce roku se tak přiblíží k číslu 2 800.
Tato expanze je součástí plánu Aldi investovat 9 miliard dolarů (185 miliard Kč) do otevření nových prodejen a tří distribučních center, aby do konce roku 2028 dosáhl svého cíle 3 200 prodejen. Pro srovnání, Kroger a Albertsons mají pod různými značkami přibližně 2 800, respektive 2 200 prodejen ve 35 amerických státech. V USA je momentálně více než 600 obchodů Costco a více než 3 500 supermarketů Walmart.
V prohlášení mluvčí společnosti Aldi uvedla, že hodnota, kterou řetězec nabízí, podporuje expanzi a že společnost v uplynulém desetiletí otevřela přibližně 100 prodejen ročně, aby uspokojila poptávku zákazníků. V posledních letech společnost také získala regionální řetězce a rebrandovala je na Aldi.
Každá třetí domácnost
Aldi je v USA momentálně nejrychleji rostoucí řetězec v sektoru potravinářství. Realitní společnost JLL uvedla, že německá značka již předstihla své konkurenty jak v počtu otevřených prodejen, tak v přidané ploše v letech 2019 až 2024. „Taková strategická expanze skutečně mění podobu potravinářského sektoru,“ uvedl Lusk.
Zákazníci reagují. Tržby společnosti v USA v roce 2024 dosáhly podle společností National Retail Federation a Kantar 54,16 miliardy dolarů, což představuje 14procentní nárůst v porovnání s rokem 2023. Podle mluvčí společnosti Aldi zde nakupovala v loňském roce každá třetí americká domácnost.
Mezitím se návštěvnost obchodů v roce 2025 meziročně zvýšila o 8 procent a pouze ve čtvrtém čtvrtletí o 9,7 procenta, jak uvádí společnost Placer.ai zabývající se analýzou návštěvnosti. Ve srovnání s tím se návštěvnost obchodů Albertsons a Kroger – bez započítání jejich obchodů fungujících pod jinými názvy – meziročně zvýšila pouze o 1,6 a 0,8 procenta. Jejich růst ve čtvrtém čtvrtletí také zaostával za Aldi, a to o 3,4 a 2,4 procenta.
Jednou nakoupí, už zůstanou
Hlavním lákadlem Aldi jsou ceny pod úrovní trhu, což je klíčová výhoda proti konkurenci v podobě velkých obchodních řetězců a supermarketů. Ačkoli Walmart, Target, Albertsons a Kroger také rozšířili svou nabídku vlastních značek, přibližně 90 procent produktů v obchodech Aldi tvoří výrazně zlevněné výrobky vlastní značky. Tato inovace snižuje náklady na zprostředkovatele, jako jsou distributoři a výrobci spotřebního zboží.
Aldi má také menší prodejní plochu než tradiční americké obchody s potravinami. To vyžaduje menší sortiment zboží a také méně zaměstnanců. Doplňování regálů zabere také jen zlomek času, neboť většina produktů je vystavena v krabicích, ve kterých byla dodána, a zákazníci si své nákupy balí sami.
„Aldi je nemilosrdný v podkopávání konkurence,“ potvrzuje Katrijn Gielensová, profesorka ekonomie a marketingu na Tilburgské univerzitě v Nizozemsku. Řetězec je podle ní známý tím, že při vstupu na nový trh snižuje ceny, aby přilákal zákazníky k vyzkoušení svých produktů. „A jakmile jednou nakoupí v Aldi, jsou ochotnější zůstat,“ dodává. Aldi se navíc snaží zajistit, aby všechny produkty, které nabízí, byly velmi dobré a vysoce kvalitní.
Podle Gielensové je to podobná strategie, kterou Aldi a další německý diskontní řetězec Lidl použili při své expanzi v Evropě. Když Aldi a Lidl otevřely nové prodejny ve Velké Británii, rozpoutaly cenovou válku proti regionálním řetězcům jako Tesco a Sainsbury, která trvá dodnes.
„Lidé stále podceňují, jak konkurenceschopný a vlivný Aldi může být. Lidé si musí uvědomit, že z maloobchodního hlediska může skutečně zničit celý trh,“ dodala odbornice.
Americké řetězce se brání
Američtí supermarketoví giganti logicky nyní poukazují na agresivní snižování cen ze strany Aldi jako na jednu z největších hrozeb. Během pokusu o fúzi amerických řetězců Kroger a Albertsons v soudním řízení s Federální obchodní komisí uvedli expanzi řetězce Aldi jako klíčový argument pro své tvrzení, že v oblasti prodeje potravin roste konkurence.
Federální soudce nakonec fúzi zablokoval. V rámci svého rozhodnutí poznamenal, že Aldi není jejich přímým konkurentem, neboť nabízí odlišný nákupní zážitek než tradiční potravinářské obchody. Právě tento rozdíl může některé zákazníky odradit od toho, aby vyzkoušeli Aldi – není to totiž o obchod, ve kterém nakoupíte vše pod jednou střechou.
Vlastnosti, díky nimž je Aldi tak flexibilní, nutí zákazníky k tomu, aby pro nákup potravin navštívili více obchodů. Z tohoto důvodu společnost často strategicky umisťuje své obchody do blízkosti jiných obchodů s potravinami, aby zákazníkům usnadnila nákup základních potravin v Aldi, zatímco ostatních produktů u konkurence. „Existuje klasický citát, který lidé v Aldi často používali: ‚Naším nejlepším umístěním by bylo parkoviště Walmartu,‘“ řekla Gielensová.
Omezený výběr je pro některé zákazníky také vítanou úlevou. Lidé si nyní dobře uvědomují, že nepotřebují tolik věcí, kolik si původně mysleli,“ uzavřel John Clear z poradenské společnosti AlixPartners podle amerického deníku.