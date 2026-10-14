Pro tuzemské spotřebitele je podstatné, že kybernetický útok na Albert zasáhl také českou část řetězce. Aplikace Můj Albert nyní kvůli technickým potížím nefunguje. Redakce iDNES.cz zjišťuje, do jaké míry útok ovlivnil zákaznické účty a zda se útočníci mohli dostat k citlivým údajům. Albert se k dotazům zatím nevyjádřil.
Mateřská společnost Ahold Delhaize přitom v úterý 13. října konstatovala, že zahájila řízené obnovení některých systémů. Zatím podle ní nic nenasvědčuje tomu, že by útočníci získali data zákazníků. Firma neuvedla, které systémy už opět fungují. Napsal to nizozemský deník Dutch News.
Podle informací Albert Heijn zaznamenal v systémech podezřelý provoz související s útokem. Bezpečnostní tým řetězce podle nich systémy během útoku vypnul, aby se útočníci nedostali hlouběji do sítě.
Při samotném útoku bylo dle zdrojů použito několik serverů ve Spojených státech, Polsku, Moldavsku a Turecku. Umístění serveru ale neznamená, že akci vedli pachatelé právě z této země, provoz může být směrován přes další státy.
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Vyšetřování Albertu Heijn také naznačuje, že mohly být zneužity servery americké části Aholdu Delhaize. „Mohlo by to znamenat, že se hackeři do těchto serverů nabourali a použili je k útoku na nizozemské systémy,“ řekl stanici NOS odborník na kybernetickou bezpečnost Pim Takkenberg.
Podle dalšího experta Joeyho Fennise je zřejmé, že za incidentem stojí hackeři. Zatím ale není jasné, jaké škody útok způsobil. „Je také možné, že je Albert Heijn odhalil včas,“ uvedl.
Albert Heijn v písemném vyjádření uvedl, že bere incident velmi vážně. Technické podrobnosti však zatím zveřejnit nemůže.
Výpadky v distribučních centrech
V pondělí se zcela zastavila práce v některých ze šesti distribučních center řetězce v Nizozemsku. V prodejnách proto chybělo zboží. Řetězec nyní oznámil, že několik center už znovu funguje a zajišťuje mimořádné dodávky.
Některé regály však mohou zůstat prázdné, zejména u ovoce, zeleniny a dalšího čerstvého zboží. Nadále nefungují internetové objednávky a rozvoz nákupů, nedostupná je také zákaznická linka. Problémy zasáhly i drogerie Etos a prodejny alkoholu Gall & Gall.
Potíže s IT systémy v pondělí oznámil také belgický řetězec Delhaize, který stejně jako Albert Heijn patří společnosti Ahold Delhaize. Prodejny Albert Heijn v Belgii zásobuje distribuční centrum v Tilburgu. Dopad incidentu tam byl podle řetězce omezený.
Ve stejný víkend čelily samostatnému kybernetickému útoku stovky supermarketů ve Francii. Útočníci tam na dálku uvedli do režimu odmrazování chladicí systémy. Řetězce včetně Intermarché a Coopérative U proto musely vyhodit čerstvé i mražené potraviny.
Mluvčí Aholdu Delhaize agentuře Reuters řekl, že nic nenasvědčuje tomu, že by oba útoky spolu souvisely.