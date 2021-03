Kromě velkých center a praktiků pomáhají s očkováním i soukromé nemocnice

„Naše očkovací centra jsou připravena a fungují. Očkujeme i o víkendu. Rozsah očkování se řídí především množstvím očkovacích látek, které máme k dispozici, k tomu se bude do budoucna přizpůsobovat i složení a rozsah očkovacích týmů i délka časových slotů pro očkování,“ popisuje nová výkonná ředitelka holdingu Martina Kulštejnová.

Samotné oočkování trvá několik minut, ale je s ním spojeno několik nezbytných administrativních úkonů, které proces částečně zpomalují. „Bohužel povinnost vše evidovat v různých systémech nám od začátku očkovací strategii trošku zkomplikovala, ale i díky našemu IT oddělení se nám vše podařilo zvládnout,“ říká Kulštejnová.

V poslední době se řeší také nedostatečný počet vakcín v České republice od různých výrobců včetně úvah o ruském typu Sputnik V. Logistické potíže potvrzují i očkovací centra patřící pod AKESO.

Holding řeckého majitele Sotiriose Zavalianise se snaží z covidové situace pro zdravotnictví vytěžit a hledat řešení, které by další podobnou světovou pandemii či pokračování té současné pomohly lépe zvládnout. „Řešíme přístavbu nového pavilonu v Hořovicích. Je to veliká investice přes dvě miliardy korun, kde jsme se navíc rozhodli udělat nemocnici, kde v případě infekční nemoci jako je covid ještě více ochráníme pacienty i zdravotníky. Je to docela revoluční koncept. Poběží zde obvyklý provoz, ale pokud se stane něco jako dnes, tak se přepne a během několika dní začne fungovat jako pandemická nemocnice,“ odhaluje Kulštejnová.

Nemocnice po celé republice řeší kromě očkování také přeplněné stavy lůžek, vyčerpané zdravotníky a odklady běžných operačních zákroku či preventivní péče. V objektech patřících pod AKESO se zatím podařilo běžnou péči ustálit v udržitelném režimu. „Od samého začátku covidové epidemie se snažíme reagovat flexibilně. Skvělý přístup vedení jednotlivých zařízení a nasazení personálu umožnilo reagovat adekvátně na zhoršující se situaci. Plynule navyšujeme počty covidových lůžek a paralelně se snažíme zachovat provoz ostatních oddělení v největší možné míře,“ uzavírá Kulštejnová.