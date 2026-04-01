Akcie LVMH zažívají historický pokles, luxusní sektor brzdí nejistota

Akcie LVMH v prvním čtvrtletí zažívají nejhorší začátek roku ve své historii. Důvodem je kombinace geopolitického napětí na Blízkém východě, zhoršujícího se globálního ekonomického výhledu a stagnující poptávky po luxusním zboží. Propad akcií luxusního giganta je nejvýraznější ze všech velkých evropských luxusních firem.
foto: Profimedia.cz

Akcie LVMH v prvním čtvrtletí klesly o 28 procent. Výkonnost byla horší než během globální finanční krize v letech 2008 až 2009, pandemie covidu v roce 2020 a internetové bubliny v roce 2001, ukázala analýza agentury Bloomberg, která sahá až do roku 1989.

„Investoři sledují konflikt na Blízkém východě a jeho širší důsledky na životní náklady, ekonomický růst a trhy,“ uvedla analytička Jelena Sokolova ze společnosti Morningstar. Poslední jmenované je podle ní důležitým předstihovým ukazatelem, zejména pro americkou spotřebu luxusního zboží.

Pesimističtější výhled firma naznačila už v lednu po zveřejnění výsledků, válka ho však ještě zhoršila. Velkou část klientely LVMH tvoří takzvaní aspirativní zákazníci – tedy lidé, kteří si luxus dopřejí „na hraně“ svých možností. LVMH je také velkým hráčem v kategorii vín a lihovin, který se v posledních třech letech potýkala s nemalými problémy, zejména kvůli poklesu poptávky po koňaku Hennessy.

„LVMH se stala více než luxusní akcií, nyní je barometrem globální důvěry,“ říká John Plassard, vedoucí investiční strategie ve švýcarské investiční společnosti Cité Gestion. „Problémem není samotná expozice vůči Blízkému východu, ale to, co naznačuje: nejistotu, tlak na efekt bohatství a obavy z širšího zpomalení,“ doplnil.

Propad akcií se promítl i do poklesu jmění miliardáře a generálního ředitele LVMH Bernarda Arnaulta. Z žebříčku Bloomberg Billionaires Index vyplývá, že se v prvním čtvrtletí snížilo o 55,9 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč). Jeho celkové jmění tak nyní činí přibližně 152 miliard dolarů (3,2 bilionu Kč).

S poklesem hodnoty se potýkají i další hráči v odvětví. Akcie společnosti Richemont poklesly v prvních třech měsících asi o dvacet procent. Společnost Hermès International zase přišla ve stejném období téměř o čtvrtinu své hodnoty.

LVMH má později tento měsíc zveřejnit tržby za první čtvrtletí. Z předběžných odhadů analytiků vyplývá, že klíčová divize módy a koženého zboží, do které patří značky Louis Vuitton a Christian Dior, zaznamenala organický růst tržeb o 0,65 procenta.

Agentura Bloomberg připomněla, že špatný začátek roku nemusí nutně znamenat negativní výsledek za celý rok. V roce 2020 si LVMH celkově připsala 23 procent. V roce 2001 akcie ztratily 35 procent a v roce 2008 42 procent.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

