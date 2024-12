Akcie výrobců luxusního zboží se odrážejí ode dna. Nadějí jsou USA i Čína

I přes prosincový růst však zůstává sektor luxusního zboží podle Goldman Sachs za celý rok 2024 asi v jednoprocentní ztrátě. Firmy ale začínají mít alespoň naději, že rok 2025 by mohl být lepší než ten současný, píše agentura Bloomberg.

Čínští spotřebitelé momentálně stojí asi za 15 procenty globálního trhu s luxusním zbožím. Pokud tato klíčová skupina šetří, luxusní značky to svém hospodaření pociťují. Před pár týdny ale čínští političtí představitelé uvedli, že se blíží další stimulační opatření na podporu ekonomiky, na což akcie firem luxusních značek zareagovaly pozitivně.

Víra v růst americké ekonomiky

Další očekávaný přínos z pohledu poptávky by v příštím roce mohl přijít také ze Spojených států amerických. Trhy totiž očekávají, že budoucí americký prezident Donald Trump nastartuje deregulaci své ekonomiky, se kterou budou souviset i nižší daně. Tyto efekty by v americké ekonomice mohly výrazně nastartovat soukromé výdaje, které by se mohly přelít také do sektoru luxusního zboží.

„Pro mnoho luxusních firem jsou spotřebitelé v Číně a v USA klíčoví. My v obou regionech vidíme obrovský růstový potenciál,“ říká k současným trendům Dora Buckulčíková, portfoliová manažerka společnosti Robeco Switzerland.

I přes poměrně solidní vyhlídky do budoucna ale většina luxusních značek nebude na rok 2024 vzpomínat příliš v dobrém. Příkladem je třeba společnost LVMH, pod kterou se řadí značky jako Möet Chandon, Hennessy či Loius Vuitton. Ačkoliv v roce 2023 byla tato firma nejhodnější evropskou firmou na burze, před několika měsíci začala její sláva uvadat.

K úternímu dni se akcie společnosti LVMH propadly v roce 2024 již o 14 procent, což je její nejhorší výsledek od finanční krize v roce 2008. Ještě hůře je na tom společnost Kering, která stojí za značkou Gucci. S obrovskými ztrátami cen akcií se ale potýkají i společnosti Burberry, Hugo Boss nebo třeba Salvatore Ferragamo.

Rok 2025 jako velká výzva

Ani rok 2025 ale nemusí být pro luxusní značky jednoduchý, říká prognóza. V globálním prostředí se hovoří o obchodní válce, kterou by mohly nastartovat protekcionistické tendence budoucího prezidenta Trumpa. V Číně se navíc spousta spotřebitelů obává toho, co bude dál a místo nákupu luxusních výrobků raději šetří na horší časy.

I proto se někteří analytici domnívají, že skutečné oživení tohoto sektoru by mohlo přijít až v roce 2026. Ani stratégové běžným spotřebitelům příliš nedoporučují, aby se k investicím do akcií luxusních značek opět vrátili. „Rozhodně bych nenakupoval tyto akcie jako celek. Záležet bude do velké míry na oživení americké poptávky,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg portfolio manažer Marcel Stotzel.