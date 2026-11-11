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Akcie CSG padají. Dlouhodobý byznys firmy to nemusí poškodit, míní analytik

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  14:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CSG

Klasických nábojů v továrně vyprodukují 600 milionů kusů ročně, brokových 200...
Ze strojů vylétávají například malé náboje 9 x 19 mm, nejpoužívanější na světě....
Každá nábojnice opouštějící výrobní linku se musí změřit a překontrolovat....
V továrně vyrábí munici i pro snipery. (2026)
9 fotografií
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group ve středu na burze v Amsterodamu klesly o více než 20 procent a dotkly se historického minima 10,35 eura, vyplývá z burzovních statistik. Analytici dávají propad do souvislosti se zveřejněním výhledu provozní marže, která bude nižší, než firma dosud předpokládala.

Krátce po 11:30 akcie odepisovaly více než 18 procent a pohybovaly se těsně pod 11 eury. S akciemi CSG se na burze v Amsterodamu začalo obchodovat v lednu s cenou 25 eur za kus, krátce poté se jejich cena vyšplhala až na rekordních 35,50 eura.

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„Dnešní výsledky skupiny Czechoslovak Group byly určitě negativním překvapením pro akciový trh,“ uvedl pro iDNES.cz analytik J&T Banky Pavel Ryska.

CSG snížila celoroční výhled provozní marže

Firma za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur (115,9 miliardy Kč). Hrubý provozní zisk EBITDA vzrostl na 1,2 miliardy eur. Zároveň ale snížila celoroční výhled provozní marže.

Společnost uvedla, že ve třetím čtvrtletí urychlila prodej munice standardního doletu za nižší tržní ceny. Schopnost vytvářet zisk také negativně ovlivnil vyšší podíl divize pozemních systémů na celkových tržbách. Tato divize dosahuje nižších marží než muniční divize.

Podle Rysky se celý trh postupně přesouvá k munici s prodlouženým doletem. Tu již CSG rovněž vyrábí, současně však stále doprodává starší typ s dosahem přibližně 40 kilometrů.

Management navíc podle analytika zatím zvažuje, zda bude tuto munici některým zákazníkům dodávat i nadále. Pokud ano, další prodeje budou pravděpodobně vyžadovat slevy. To by se mohlo projevit nižšími než očekávanými tržbami i provozní marží.

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Firma snížila výhled provozní marže přibližně na 21 procent, zatímco dosud počítala s marží v rozmezí 24 až 25 procent. Zároveň ponechala beze změny výhled tržeb v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.

Problém pro CSG je krátkodobý

Ryska nicméně současné problémy vnímá spíše jako krátkodobé až střednědobé. U modernější munice s prodlouženým doletem totiž podle vyjádření společnosti zůstávají ceny stabilní. Právě tento segment přitom bude podle analytika rozhodující pro dlouhodobé tržby a ziskovost CSG. „Nemusí nutně jít o něco, co by dlouhodobě mělo poškozovat byznys model CSG,“ míní.

Majitelem CSG je podnikatel Michal Strnad, který je zároveň nejbohatším Čechem. Časopis Euro jeho majetek letos v srpnu vyčíslil na 470 miliard korun. Na druhé místo se posunul většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem za 432 miliard korun, třetí je majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou, jejichž majetek činí 385 miliard korun.

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