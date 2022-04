Vítězové pandemie krvácejí. Propad Netflixu ovlivnil další streamovací služby

Někteří odborníci na finanční trhy proto předpovídají, že Wall Street pomalu z dominantních pozic opouštějí firmy, které díky uzávěrám ekonomik na koronavirové pandemii značně vydělaly.

Hodnota společnosti Netflix za jediný den poklesla o dvě třetiny a činila ve středu přibližně 100 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2,2 bilionů korun. Informovala o tom agentura Reuters.

Netflixu poklesl od letošního ledna do března počet předplatitelů o 200 tisíc na 221,6 milionů. Původní strategie firmy však čekala, že dojde ke zvýšení počtu předplatitelů o 2,5 milionu.

Nyní se společnost připravuje, že se situace dále zhorší, a očekává ztrátu dvou milionů předplatitelů za duben až červen. Netflix do velké míry utrpěl ztráty kvůli stažení z Ruska, a to z důvodu ruské invaze na Ukrajinu. To vedlo k úbytku asi 700 tisíc předplatitelů.

Pokles cen akcií u Netflixu se ale přehoupl i do jiných společností. Facebooku ve středu spadla cena akcií asi o sedm procent. Dotklo se to ale také dalších streamovacích platforem. Hodnota akcií společnosti Walt Disney se propadla o 5,8 procenta, Paramount Global o 8,1 procenta a firmy Warner Bros Discovery o 5,2 procenta.

„Ještě chvíli potrvá, než zjistíme, zda firmy jako Netflix, Disney nebo třeba Paramount jsou ještě růstovými společnostmi. Možná ale už dosáhly svých maxim,“ řekl agentuře Reuters Jim Bianco, který je prezidentem výzkumné společnosti v oblasti finančního trhu Bianco Research.

Za růstové firmy investoři obecně označují ty, jejichž tržby a zisky rostou více než u jiných firem, jsou více poptávané na trhu a investoři jsou ochotni zaplatit za ně více, a to i za budoucí očekávané zisky. Portfolio manažeři do této skupiny dlouho zahrnovaly i akcie streamovacích platforem, jako právě Netflix.

Poklesu cen svých akcií v posledních čelí třeba i společnosti jako Zoom Video Communications nebo Pinterest, které se v posledních dvanácti propadly o více než 60 procent.