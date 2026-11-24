Od té doby je však zasáhl širší výprodej technologických akcií, kvůli němuž se minulý týden indexy S&P 500 a Dow Jones dostaly do pásma korekce, připomněla agentura Reuters. Do pásma korekce se index dostane, když klesne o více než deset procent od posledního maxima.
Rychlý obrat u společnosti Anthropic ještě více prohloubil obavy z nadhodnocených cen akcií spojených s AI a z obrovských částek, které se vkládají do výpočetní infrastruktury, uvedl Reuters. Kvůli rostoucím úrokovým sazbám hrozí, že tyto náklady ještě více narostou, dodala agentura.
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Debut Anthropiku na burze technologické akcie nespasil. Americké trhy výrazně klesly
Anthropic vstoupil na burzu jako první ze společností, které stojí v čele rozmachu technologie umělé inteligence. Proto je do značné míry vnímána jako reprezentant celého odvětví.
„Pokud dojde ke zpomalení výstavby datových center, může to samozřejmě ovlivnit tempo, jakým se společnost Anthropic může rozvíjet, a tím pádem i její budoucí tržby a následně i její ocenění,“ uvedla tržní analytička Fiona Cincottová ze společnosti StoneX.
Akcie Anthropiku se nezapojily do širokého oživení na Wall Streetu, které poháněly akcie spojované s AI poté, co výrobce vyspělých čipů Nvidia v pondělí znovu jmenoval Jensena Huanga do funkce generálního ředitele.
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Anthropic získal rekordních 81,3 miliardy dolarů. Akcie se začnou obchodovat večer
Anthropic není jedinou technologickou společností z řady velkých IPO, která rychle přišla o počáteční zisky a klesla pod svou emisní cenu. Společnosti SpaceX, jejíž červnová emise v hodnotě 85,7 miliardy dolarů byla před Anthropikem největší na světě, trvalo asi měsíc, než klesla pod svou emisní cenu.
V roce 2012 klesly akcie společnosti Facebook, která se později přejmenovala na Meta Platforms, pod emisní cenu již druhý den obchodování.