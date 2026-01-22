Skupina AGEL obhájila titul Top Employer, patří mezi špičku v péči o zaměstnance

Zdravotnická skupina AGEL získala pro rok 2026 mezinárodní certifikaci Top Employers Institute. Ocenění skupinu řadí mezi špičku zaměstnavatelů nejen v českém zdravotnictví, ale i v celoevropském měřítku. Získala ho jako jediný poskytovatel zdravotní péče v Česku.

HR ředitelka společnosti AGEL Lucie Štěpánková Rozbořilová s oceněním | foto: AGEL

V letošním roce hodnotil Top Employers Institute přes 350 personálních postupů ve dvaceti oblastech, od strategie řízení lidí přes digitalizaci procesů v personalistice až po pracovní prostředí, diverzitu, inkluzi a systematickou péči o duševní pohodu zaměstnanců.

„V českém zdravotnictví jsme stále jediní, kdo tento náročný audit úspěšně absolvoval. Bereme to jako potvrzení, že investice do našich zaměstnanců jsou tou správnou cestou. U nás péče o pacienty totiž vždy začíná péčí o náš vlastní personál,“ uvádí HR ředitelka společnosti AGEL Lucie Štěpánková Rozbořilová.

„K našemu úspěchu přispěla zejména pokračující digitalizace, rozšiřování benefitů a projekty jako vlastní náborový veletrh AGEL JOB. Ocenění Top Employer 2026 tak patří všem našim 16 500 kolegům. Právě díky jejich profesionalitě a nasazení můžeme budovat prostředí, kde má práce skutečný smysl a kde se lidé mohou neustále rozvíjet,“ dodává.

Skupina získává i další ocenění. V rámci prestižní tuzemské ankety Zaměstnavatel roku se zdravotnická skupina AGEL stabilně drží v TOP 5 nejlepších zaměstnavatelů v Česku v kategorii nad 5 000 zaměstnanců. V Olomouckém kraji pak svou dominantní pozici obhájila na prvním místě již několik let po sobě.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Jedna modrá taška, milion různých využití. IKEA mění podobu nejprodávanějšího výrobku

Pravá IKEA taška stojí necelé euro.

Nábytkářský gigant IKEA chystá změnu u jednoho ze svých nejikoničtějších produktů. Klasická modrá taška FRAKTA má být v dubnu stažena z prodeje. Není to však její konec. Firma už připravuje novou,...

Trump oznámil desetiprocentní clo na některé evropské země kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump hovoří během setkání s představiteli ropného...

Donald Trump oznámil, že kvůli Grónsku zavádí od 1. února desetiprocentní clo pro některé evropské země. Bude prý platit, dokud se nevyřeší koupě ostrova. Evropa odpoví, reagoval francouzský...

Děláte si ze mne legraci? Wolt zákazníkům účtoval příplatek za špatné počasí

ilustrační snímek

Během víkendu, kdy se Českem prohnaly sněžení a mrazy, se na sociálních sítích objevily zprávy, že rozvozová služba Wolt účtovala zákazníkům mimořádný příplatek 25 korun za špatné počasí. Jiní...

Nezaměstnaných lidí v Česku rychle přibývá. Pravidla hry na trhu práce se mění

ilustrační snímek

Lidí bez práce přibývá v Česku dlouho nevídaným tempem. Míra nezaměstnanosti ke konci loňského roku poskočila už skoro na pět procent ze zhruba čtyř v předchozím prosinci. Ocitla se tak na...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Holmesová píše Trumpovi. Podvodnice z Theranosu žádá o předčasné propuštění

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Zakladatelka společnosti Theranos Elizabeth Holmesová požádala prezidenta USA Donalda Trumpa o předčasné propuštění z vězení. Vyplývá to ze žádosti o zmírnění trestu, kterou její právníci podali...

Na důchod se Češi připravují investováním. DIP má skoro čtvrt milionu z nich

ilustrační snímek

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za dva roky peníze 219 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

Čeští veterináři slaví velké vítězství. Podruhé vymýtili africký mor prasat

Policejní snajpři vyrážejí lovit divočáky, aby zastavili šíření afrického moru...

Před šesti lety měli čeští veterináři důvod k oslavám. Jako prvním na světě se jim podařilo vymýtit nebezpečnou nákazu afrického moru prasat. Následně se po jejich bok přidali Belgičané a Švédi, do...

Hypotéky v novém roce zdražily, lepší to nebude. S koupí ale neváhejte, radí experti

ilustrační snímek

Naděje na zlevnění hypotečních úvěrů vzala zasvé. Podle nejnovějšího hypoindexu se nyní hypotéky prodávají v průměru za 4,94 procenta, což je o tři setiny procentního bodu víc než na konci roku....

Zabijačky na ústupu. Výkupní cena prasat se propadla, chovatelé jsou ve ztrátě

Ilustrační snímek

Jitrnice, ovárek, jelítka a tlačenka bývaly každoroční součástí zabijaček, které se konávaly v zimním období prakticky v každé vsi. Tato doba je však už dávno pryč, podle posledních údajů...

EU se dosud nezbavila závislosti na ruském uranu. Česko se předzásobilo

Ilustrační foto.

Státům Evropské unie se ani téměř čtyři roky po zahájení ruské invaze na Ukrajinu nepodařilo zcela zbavit závislosti na ruském obohaceném uranu. V roce 2024 ho dovezly z Ruska 23 procent. Přístup se...

Letos uzavřeme dalších dvacet kontraktů s českými dodavateli, ujišťují Korejci

Chladící věže Jaderné elektrárny Dukovany, v popředí jeden ze záložních...

Dostavba nových jaderných bloků v Dukovanech (EDU II) se ocitla z pohledu českého průmyslu v klíčové fázi přetavování slibů do smluv. Vítěz jaderného tendru, jihokorejská společnost KHNP opakovaně...

ČEZ Prodej nabízí novou službu, optimalizaci přetoků rozšiřuje i na baterie

ilustrační snímek

Automatickou regulaci přetoků z fotovoltaik od ČEZ Prodej už využívá tisíc domácností. Společnost službu rozšiřuje a nově spouští flexibilitu i pro domácí baterie. Algoritmus vyhodnocuje, jak často a...

Vetchý jako Rašín a bankovka s unikátním prvkem. ČNB slaví sto let

Pamětní bankovka 100 korun českých vzor 2026 - Budování československé měny.

Letos na jaře uplyne sto let od okamžiku, kdy zahájila činnost Národní banka Československá, předchůdkyně Česká národní banky. Centrální banka připravila jako součást oslav kulatého výročí novou...

Politici mají firmám naslouchat, říká někdejší šéfka britské Sněmovny Mordauntová

Penny Mordaunt během sedmé výroční konference Česká asociace pojišťoven a...

Předsedala dolní komoře Parlamentu Spojeného království, v britské vládě zastávala post ministryně obrany a byla zodpovědná i za mezinárodní spolupráci a příležitosti. Dnes členka konzervativní...

Glóby jdou po Babišově výroku na dračku. Zájem o ně vzrostl o stovky procent

Glóby se cenově pohybují ve stovkách korun, ty větší mohou stát i 2 500 korun....

Glóby se v posledních dnech staly nečekaným hitem českého internetu. Po výroku premiéra Andreje Babiše o tom, že si pořídil glóbus za 15 tisíc korun, aby přesně věděl, kde leží Grónsko, začali lidé...

