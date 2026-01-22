Skupina AGEL obhájila titul Top Employer, patří mezi špičku v péči o zaměstnance

V letošním roce hodnotil Top Employers Institute přes 350 personálních postupů ve dvaceti oblastech, od strategie řízení lidí přes digitalizaci procesů v personalistice až po pracovní prostředí, diverzitu, inkluzi a systematickou péči o duševní pohodu zaměstnanců.
„V českém zdravotnictví jsme stále jediní, kdo tento náročný audit úspěšně absolvoval. Bereme to jako potvrzení, že investice do našich zaměstnanců jsou tou správnou cestou. U nás péče o pacienty totiž vždy začíná péčí o náš vlastní personál,“ uvádí HR ředitelka společnosti AGEL Lucie Štěpánková Rozbořilová.
„K našemu úspěchu přispěla zejména pokračující digitalizace, rozšiřování benefitů a projekty jako vlastní náborový veletrh AGEL JOB. Ocenění Top Employer 2026 tak patří všem našim 16 500 kolegům. Právě díky jejich profesionalitě a nasazení můžeme budovat prostředí, kde má práce skutečný smysl a kde se lidé mohou neustále rozvíjet,“ dodává.
Skupina získává i další ocenění. V rámci prestižní tuzemské ankety Zaměstnavatel roku se zdravotnická skupina AGEL stabilně drží v TOP 5 nejlepších zaměstnavatelů v Česku v kategorii nad 5 000 zaměstnanců. V Olomouckém kraji pak svou dominantní pozici obhájila na prvním místě již několik let po sobě.