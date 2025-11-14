„Vidíme, že stále více lidí si uvědomuje hodnotu svého zdraví i času. Chtějí mít jistotu, že o ně pečuje tým, který je zná a navazuje na předchozí vyšetření. Právě proto jsme se rozhodli vytvořit místo, kde medicína funguje efektivně, kvalitně a s respektem ke klientovi,“ říká Pavel Sibřina, ředitel Kliniky AGEL PLUS. Nová klinika tak reaguje na rostoucí zájem o prémiovou zdravotní péči a služby, které kladou důraz na prevenci, vysokou odbornost, komfortní prostředí, kvalitu organizace péče a osobní přístup.
Objekt na pražských Vinohradech nabídne široké spektrum odborností od praktického lékaře pro dospělé i děti přes gynekologii, interní medicínu, oftalmologii, ORL až po urologii a stomatologii včetně ortodoncie. Kromě toho se specializuje na dermatologii a moderní estetické zákroky, jako jsou omlazení pleti pomocí přístroje Laser Fotona a EMFACE, zpevnění pokožky s využitím technologie EMTONE či formování postavy prostřednictvím přístrojových lymfodrenáží. Součástí kliniky je i fyzioterapie a sportovní medicína, které doplňují komplexní nabídku péče s moderním rehabilitačním zázemím.
Pacienti zde mohou využít kryokomoru, barokomoru, laserovou terapii i magnetoterapii nebo specializované programy pro aktivní sportovce. Klienti mají k dispozici také mamograf a sonograf v sousední budově Kliniky AGEL PLUS, kde se nachází kompletní diagnostické zázemí s rentgenem, CT, magnetickou rezonancí a denzitometrem.
Péče, která šetří čas i energii
Každý klient má na klinice svou koordinátorku, která pomáhá s objednávkami a zajišťuje návaznost vyšetření tak, aby byla péče co nejefektivnější. Cílem je eliminovat zbytečné čekání a zachovat kontinuitu péče napříč obory.
Prémiová péče podle vedení kliniky stojí především na systému, který šetří čas a přináší jistotu, že o zdraví klienta dlouhodobě pečuje tým zkušených odborníků. Filozofie AGEL PLUS vychází z přesvědčení, že medicína má být nejen kvalitní a moderní, ale také lidská a s respektem k času i potřebám pacienta. Cílem je, aby každý klient vnímal, že je rovnocenným partnerem, nikoli jen číslem v systému. Koncept kliniky proto staví na prevenci, individualizaci a moderních technologiích, které umožňují přizpůsobit péči konkrétním potřebám každého člověka.
Budova kliniky byla navržena tak, aby už při vstupu navozovala pocit klidu a důvěry. Nachází se v tiché části Vinohrad s výhledem na Prahu a je obklopena zelení. Na designu interiéru se podílelo mezinárodní architektonické studio Radovana Mačáka, které má zkušenosti s projekty zdravotnických zařízení po celém světě.
Podle ředitele kliniky hraje prostředí v celkovém zážitku klienta zásadní roli. „Atmosféra prostoru má psychologický vliv na to, jak se pacient cítí. Když vstoupí do prostředí, které působí harmonicky a přátelsky, je to první krok k tomu, aby se cítil lépe,“ uzavírá Sibřina.