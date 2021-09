Prodej Aera Vodochody je dokončený, většinu podniku nově vlastní Maďaři

Aero Vodochody Největší výrobce letecké techniky v Česku a jeden z nejstarších leteckých výrobců na světě. Firma drží celosvětový primát ve výrobě vojenských proudových cvičných letadel.

V současnosti se Aero věnuje vývoji nového cvičného L-39NG , jenž absolvoval svůj první let v prosinci 2018. Aero letos spouští jeho sériovou výrobu. Smlouva o dodávce 12 letounů už je podepsaná s vietnamským ministerstvem obrany, už dříve projevil zájem například Senegal nebo státní podnik LOM Praha.

Důležitou náplní činnosti společnosti jsou také opravy, modernizace a komplexní údržba letadel L-39, L-59 a L-159.

Třetím obchodním pilířem firmy jsou dodávky součástí letadel dalším výrobcům. Aero vyrábí například náběžné hrany křídel pro Airbus.

Aero zaměstnává přes 1300 lidí.

Společnost se v posledních letech rozvíjela pod italským managementem v čele s prezidentem a předsedou představenstva Giuseppem Giordoem. Předloni Giorda v čele firmy nahradil Dieter John, který v minulosti působil na vrcholných pozicích společností Bombardier, Airbus nebo Eurocopter.

Giordo přišel do Aera v roce 2016. Za jeho vedení firma prošla první fází strategické transformace, v rámci které se zaměřila na vojenskou výrobu a vrátila se k vývoji a výrobě vlastního letadla L-39 NG. Nové zbrojní projekty zatím nejsou výdělečné a Aero je po celou dobu ve ztrátě. Jeho provoz musel vlastník, kterým je investiční skupina Penta, dotovat. Historie

Aero v roce 2019 oslavilo 100 let své existence.

Firma se nejprve v pražských Holešovicích věnovala opravám letadel. Již v roce 1919 zde vznikl v licenci prototyp vlastního stroje, vojenský cvičný dvouplošník Aero A1.

O dva roky později Aero představilo první civilní letoun A-10. V období první republiky Aero v nové továrně v Praze - Vysočanech vyrábělo několik úspěšných strojů, například řadu vojenských dvouplošníků, v britské licenci dopravní De Havilland DH-50 a ve francouzské bombardér MB-200.

Společnost vyráběla i malé osobní automobily Aero a například i kočárky, motocyklové sajdkáry, váhy a kajaky. Za války firma pracovala pro okupační Německo.

Po válce začala znárodněná firma vyrábět pro čs. vojenské i civilní letectvo, vznikl zde například čtyřmístný letoun Aero 45.

Zlomovým byl rok 1953, kdy firma zahájila výrobu proudových letadel. Nejprve šlo o velkosériovou licenční výrobu sovětského stroje MiG-15 a odvozených typů. Později přišla éra slavných proudových cvičných letounů L-29 Delfín a L-39 Albatros (na obrázku) .

Na základě L-39 a z něho odvozeného L-59 firma vyvinula pokročilý lehký bojový letoun L-159 ALCA s výkonnějším motorem a moderní avionikou. Program měl být po pádu komunistického režimu záchranou společnosti po ztrátě východních trhů i jedním z pilířů českého zbrojního průmyslu . Letounu se ale ve světě prorazit nepodařilo. Kromě české armády si ho pořídil jen Irák, létá také v USA u firmy Draken, která při výcviku pro americké letectvo simuluje nepřítele.

Aero za 100 let existence celkově vyrobilo na 11 tisíc letounů , z toho 6700 cvičných proudových, což je dle firmy 70 procent celosvětové produkce.

, z toho 6700 cvičných proudových, což je dle firmy Po změně režimu prošlo Aero privatizací. Nejprve jej ovládly převážně státní banky. Vláda v říjnu 1996 rozhodla, že firmu finančně restrukturalizuje a poté prodá. Kupcem se stalo konsorcium společností Boeing, McDonnel Douglas a ČSA, od kterého se mimo jiné očekávalo prosazení L-159 na světových trzích. O sedm let později se vláda, nespokojená se situací ve firmě, dohodla na ukončení akciové účasti Boeingu. V říjnu 2006 prodala Aero společnosti Oakfield ze skupiny Penta.