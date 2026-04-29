Očekávání analytiků předčil i provozní zisk, který dosáhl 705 milionů eur (17,2 miliardy Kč). Na výsledky reagovaly akcie společnosti, na frankfurtské burze při středečním ranním obchodování vzrostly až o 8,3 procenta. Jejich letošní pokles se tak zmírnil na zhruba 12 procent.
„Adidas těží ze zdravého růstu značky a tržeb, což je na náročném a fragmentovaném trhu se sportovním oblečením stále vzácnější,“ cituje agentura Bloomberg slova analytika RBC Capital Markets Pirala Dadhanii.
Společnost Adidas uvedla, že na své trhy předběžně zásobila produkty pro nadcházející mistrovství světa ve fotbalu, které začne v USA 11. června, aby se vyhnula problémům se zásobováním a dopravou. „Bylo to jednoznačně správné rozhodnutí naskladnit zboží dříve, zejména kvůli šampionátu,“ řekl podle agentury Reuters novinářům finanční ředitel Harm Ohlmeyer. „Bez toho bychom nebyli schopni v prvním čtvrtletí dosáhnout čtrnáctiprocentního růstu,“ doplnil.
Podle společnosti vzrostly v prvním čtvrtletí tržby z lifestylových produktů o šest procent, zatímco segment výkonnostního sportu zaznamenal nárůst o 29 procent. Z produktových kategorií se nejvíce dařilo oblečení, jehož prodeje stouply o 31 procent, zatímco obuv si polepšila o 4 procenta.
Společnost uvedla, že zaznamenala dvouciferný růst tržeb na všech trzích kromě Evropy, kde postupuje opatrněji ve velkoobchodním segmentu. Výrobci tenisek čelí problémům zejména u lifestylových produktů v Evropě a Severní Americe, protože prodejci se snaží přilákat zákazníky výraznými slevami.
Generální ředitel Bjørn Gulden se snaží investory přesvědčit, že značka Adidas vstoupila do nové éry udržitelného růstu. Pomoci tomu má mimo jiné poptávka po retro modelech tenisek, jako jsou Samba a Spezial. Silná poptávka po těchto modelech pomohla firmě částečně vyvážit dopady obchodních cel.
Značka si také razí cestu vzhůru mimo jiné díky úspěchům svých ultralehkých závodních bot, v nichž keňský atlet Sabastian Sawe zazářil na londýnském maratonu.
„Budeme se i nadále soustředit na udržení slev pod kontrolou, dodávání nových a inovativních produktů na trh a využívání sportovních akcí a dalších kulturně relevantních aktivit k oslovení spotřebitelů,“ uvedl Gulden.
Nike se naopak příliš nedaří
Akciím konkurenční společnosti Nike se v posledních měsících naopak nedaří. Od počátku letošního roku odepsaly již 28 procent. Firma očekává, že ve srovnání s původními plány klesnou v aktuálním čtvrtletí prodeje mezikvartálně o 2 až 4 procenta. Pokles tržeb má zároveň pokračovat i ve zbytku roku, uvedla agentura Bloomberg.
„Je to složité. Změny se nám daří realizovat pomaleji, než bych si přál. Nastavený směr je ale správný a základy, na kterých Nike stojí, se nám postupně daří posilovat,“ reagoval na nedávné výsledky hospodaření sportovního giganta jeho generální ředitel Elliott Hill.
Vedení společnosti zároveň uvedlo, že na cestě k lepším výsledkům brání firmě mimo jiné neúspěchy na čínském trhu. Prodeje sportovního giganta tam podle posledních dat klesly meziročně zhruba o pětinu.
Analytik Randal Konik ze společnosti Jefferies ale vidí i pozitiva. „Značce Nike se daří hlavně snižovat úroveň nadbytečných zásob,“ řekl expert pro agenturu Bloomberg.
Dlouhodobě ale může značka těžit z rostoucí popularity zdravého životního stylu a sportování po celém světě. „Pro náš comeback je to zcela zásadní,“ potvrzuje ředitel Hill podle agentury Bloomberg.