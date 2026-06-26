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Adidas našel lék na vedra. Představil oblečení s vestavěnými ventilátory

Jan Dvořák
  12:41
Německý gigant módního a sportovního oblečení se po desetileté pauze vrátil ke spolupráci s vlivným americkým módním návrhářem Rickem Owensem. Jejím výsledkem je řada funkčního oblečení, které i přes špičkovou technologii mnozí mohou nazvat bizarní. Owens totiž využil technologii Climacool od Adidasu pro bundy, které se nafouknou do tvaru balonů za pomoci vestavěných ventilátorů umožňujících ochlazovat toho, kdo má kus právě na sobě.

V nabídce jsou kromě bund také šortky i vesty. Právě ty byly původně určené fotbalistům hrajícím v horku na letošním mistrovství světa. „Je to takový osobní klimatizační systém, doslova klimatizace, kterou si můžete obléknout!“ popisuje vynález návrhář. Cílem tohoto systému je co nejvíce ochladit trup sportovce před výkonem, píše portál Highsnobiety.

Načasování nemohlo být lepší. Značka představila toto chladivé oblečení na probíhajícím pařížském týdnu módy právě v době, kdy Francie, stejně jako zbytek Evropy, zažívá rekordní vlnu veder.

Owens a značka Adidas však nebyli první, kdo s takovým nápadem přišel. V Japonsku se pracovníci, kteří tráví celé dny venku, již dlouho uchylují k podobným oděvům s ventilátorem.

Například tokijská společnost Kuchofuku vyrábí již desítky let oděvy vybavené ventilátorem, jako jsou vesty a bundy, které si oblíbilo mnoho japonských stavebních dělníků. Některé ze svých pracovních oděvů společnost přepracovala na oblečení a výrobky do domácnosti i pro běžné spotřebitele.

Ventilátor v oblečení i v posteli. Japonci představili výrobky po boj s vedry

Chladicí oděv s ventilátorem funguje tak, že pod oděvem zrychluje proudění vzduchu a vysušuje pot. Princip funguje nejlépe na vlhčích místech, kde se pot neodpařuje efektivně. Nejnovější nabídka společnosti firmy Kuchofuku zahrnuje dokonce i dětské nosítko a postel vybavené ventilátorem.

Adidas již dříve představil nafukovací oblečení pro tým Mercedesu ve Formuli 1. Rick Owens to však dovedl do nové, téměř komické extrémní podoby.

Rick Owens je vlivný americký módní návrhář působící v Paříži. Jeho estetiku lze shrnout jako „temný minimalismus na pomezí brutalismu, gotiky, futurismu a antické monumentality“. Jeho tvorba působí, jako by se setkaly starověké sochy, dystopická sci-fi a punková subkultura.

Dělník v klimatizované bundě značky Kuchofuku ve čtvrti Šibuja v Tokiu (9. července 2022)

Ačkoli je často označován za „temného návrháře“, jeho inspirace není jen gotická. Sám opakovaně odkazuje na antické umění, modernistickou architekturu, glam rock 70. let. Výsledkem je estetika, která nepůsobí jen ponuře, ale také rituálně, monumentálně a téměř sakrálně. Svou stejnojmennou luxusní značku založil v roce 1994.

Poslední kolekce Ricka Owense ve spolupráci s Adidasem se uskutečnila v roce 2017, uzavírá módní portál.

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