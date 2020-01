Na jaře do Česka dorazí Action a Tedi, konkurence v levném zboží přitvrdí

Těžíme z míst, kam chodí hodně lidí, říká šéf Action Řetězec Action se v Česku chystá otevřít ještě před začátkem léta pět zkušebních poboček. „Dvě z nich plánujeme otevřít v dubnu a zahájit tím vstup na nový trh,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz generální ředitel firmy Sander van der Laan. Znáte už konkrétní místa, kde první prodejny budou? Víme celkem jistě, kde bychom si přáli mít oněch pět pilotních obchodů. Za prvé jsme ale ještě nedokončili jednání s pronajímateli pozemků a za druhé nechceme, aby byla konkurence o nic moudřejší než je teď. Půjdete do retail parků, nebo i do obchodních center, kde jsou vyšší nájmy? Protože vstupujeme na nový trh, chceme si vyzkoušet jak obchodní centra, tak retail parky. Zaměřujeme se na jeden koncept prodejen na různých místech, abychom získali zkušenosti s vaším trhem. Tímto stylem jsme pracovali i v jiných zemích. Samozřejmě naše prodejny nenajdete na "high street" nebo ve velkých exkluzivních obchodních domech. Snažíme se takovým místům spíš vyhýbat. Jak vnímáte konkurenci na českém a polském trhu? Vím, že Česká Republika a Polsko jsou odlišné země. Ale pokud jde o maloobchody, nalezneme mezi nimi určité podobnosti. V Polsku má mnoho prodejen Kaufland, Lidl i Pepco. To samé platí pro Česko. Víme například, že Kaufland přitahuje hodně lidí, takže by určitě nebylo od věci otevřít jednu z našich zkušebních prodejen právě vedle Kauflandu. Na druhou stranu chceme otevřít zkušební pobočku i osamoceně nebo právě v menším obchodním centru. Jak konkrétně si konkurujete například se sítí Pepco? U Pepka tvoří padesát procent sortimentu oblečení, nenajdete tam ale příliš produktů pro kutily (do it yourself). Pokud Pepco otevře prodejnu vedle té naší, nijak nás to nemůže ohrozit. Ve skutečnosti naše prodeje ještě porostou, protože těžíme z frekventovaných nákupních míst.