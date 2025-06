„Pořád hledáme způsoby, jak věci dělat líp a platí to i pro otevírání nových prodejen,“ říká šéfka společnosti Hajir Hajjiová. „A pokud nedokážeme u nějakého výrobku nabídnout nejnižší cenu, vůbec ho do obchodů nezařadíme.“

Sortiment se v prodejnách Action průběžně obměňuje a každý týden firma nasazuje zhruba 150 nových položek. Přitom dvě třetiny zboží, které se prodává (jen v obchodech) stojí méně než dvě eura, tedy přibližně 50 korun. Existují také webové stránky, ty ovšem neslouží jako e-shop a nelze si na něm žádné zboží objednat.

„Náš web slouží hlavně k prohlížení nabídky, především u větších a dražších produktů, které máme trvale v sortimentu. Online prodej zatím funguje jen v Nizozemsku a Belgii,“ uvedla Hajjiová.

Takto nízkých cen Action dosahuje hlavně tím, že většinu zboží nakupuje hromadně a na jednom místě, a tak výrazně snižuje náklady. Téměř 95 procent sortimentu je navíc stejných ve všech evropských zemích, kde působí. „Nakupujeme ve velkém a podle jednotného systému, takže můžeme držet nízké ceny bez ohledu na to, o jaký trh jde,“ vysvětluje manažerka.

Jednotný provozní model šetří náklady

Ke snižování nákladů přispívá také provozní model založený na jednoduchosti. Všechny prodejny mají stejné uspořádání a jednotný standard. Obchody se navíc nenacházejí v drahých nákupních centrech, ale spíše v méně exponovaných lokalitách, jako jsou retail parky.

Běžný sortiment Action zahrnuje čtrnáct hlavních kategorií a více než šest tisíc produktů od domácích potřeb, úklidových prostředků, textilu a kosmetiky až po potřeby pro domácí mazlíčky. „Zaznamenáváme pokles podílu textilu, zatímco roste poptávka po domácích a čisticích potřebách,“ uvedla Hajjiová. Přibližně 55 procent zboží pochází z Evropy, 45 procent z Asie a zbytek z jiných regionů, což umožňuje řetězci reagovat na případné výpadky nebo jiné nepředvídatelné události.

Úsporný provoz napomáhá nizozemskému řetězci k rychlému růstu. V loňském roce firma otevřela téměř jeden nový obchod denně, přesně 352. V expanzi dál pokračuje i letos. V roce 2025 vstoupila na švýcarský trh a již brzy otevře první prodejny také v Rumunsku. V roce 2026 se chystá proniknout do dalších evropských zemí, například do Slovinska nebo Chorvatska. Dnes má přes tři tisíce prodejen a zaměstnává zhruba 80 tisíc lidí z patnácti různých států.

„Používáme jednotný systém, školení i pracovní metodiky. Díky tomu můžeme efektivně přesouvat zaměstnance mezi pobočkami nebo je povyšovat bez ohledu na zemi. Ať už navštívíte naši prodejnu v Nizozemsku, Itálii nebo Španělsku, vždy najdete stejné uspořádání i způsob obsluhy,“ popisuje šéfka společnosti.

Lepší materiály, méně obalů

Action posledních pět let zároveň rozvíjí program cirkulárního produktového designu. Pro každou ze čtrnácti kategorií si stanovuje konkrétní cíle v oblasti udržitelnosti.

V praxi to znamená například to, že plyšové hračky už nejsou vyrobeny ze 100procentně nového polyesteru, ale z 60 procent z recyklovaného materiálu. U cestovních kufrů tvoří recyklovaný plast polovinu obsahu. A obaly instantních jídel, které dříve nebylo možné recyklovat, nahradily jednodušší materiály, které znovu využít lze. Podle firmy tak každoročně ušetří stovky tun odpadu, který by jinak skončil na skládkách.

„Nejde o jednorázovou akci, ale o každodenní práci,“ říká Tjeerd Bartels, vedoucí týmu udržitelnosti. „Zlepšujeme materiály, hledáme nové dodavatele, upravujeme obaly.“

Firma také zpřísnila požadavky na své dodavatele. Ti musí projít etickým auditem, zavázat se k dodržování základních pravidel a počítat i s namátkovými kontrolami. Action uvádí, že v tuto chvíli má přehled o všech továrnách, které vyrábějí zboží pro privátní značky nebo z přímého dovozu.

Příběh Action Z jedné malé prodejny v nizozemském Enkhuizenu se od roku 1993 stala nejrychleji rostoucím diskontním prodejcem v Evropě⁠. Diskont má více než tři tisíce prodejen ve 13 zemích, které každý týden obslouží více než 18 milionů zákazníků⁠. Čistý obrat v 1. čtvrtletí 2025 činil 3,5 miliardy eur (87,5 miliardy Kč).

Změny se týkají i surovin. Certifikovanou bavlnu začala firma používat již na konci loňského roku – tedy dříve, než původně plánovala. V budoucnu chce dohlížet i na udržitelnost dalších materiálů, jako je dřevo, papír, kakao, palmový olej nebo plasty.

Do konce letošního roku chce Action dosáhnout toho, aby 35 procent plastů v produktech pocházelo z recyklovaných zdrojů. Podle vlastních údajů se firmě podařilo od roku 2019 snížit hmotnost obalů o 23 procent, cílem je do konce letošního roku dosáhnout 25procentního snížení. „Věříme, že i malá zlepšení mají smysl a pokud jsou systematická a dějí se ve velkém měřítku,“ dodává Bartels.

Důležitou roli ve firmě hraje logistika. Firma využívá dvoupatrové nákladní vozy tzv. doubledeckery, které nejen šetří náklady, ale i snižují emise oxidu uhličitého.

V polovině června navíc ve Španělsku v Illescas u Toleda otevřela své první udržitelné distribuční centrum vybavené solárními panely a úspornými energetickými technologiemi. Z areálu o rozloze téměř 59 tisíc metrů čtverečních zásobuje přes 200 prodejen ve Španělsku i Portugalsku.