Accolade zvedla příjmy na 3,7 miliardy. Spravuje miliony metrů čtverečních

Loňské výsledky Accolade, předního evropského hráče v oblasti moderních průmyslových nemovitostí, odráží pozitivní vývoj v daném segmentu. I přes celkově nižší stavební aktivitu na trhu, zůstal objem pronájmů u Accolade díky tzv. renegociacím obdobný jako v předcházejícím roce 2022. Accolade pronajala či prodloužila stávající nájemní smlouvy na 555 tisících metrech čtverečních (z toho 168 tisíc metrů čtverečních v portfoliu fondu). Celková výše ročních příjmů z pronájmu ještě během uplynulého roku vzrostla o 26 % na 3,7 miliardy korun (z toho 2,5 miliardy korun v rámci portfolia fondu). Accolade loni také svým vstupem do Chorvatska rozšířila svou působnost o další evropskou zemi.

„Výsledky skupiny Accolade jsou vlastně takovým zrcadlem celé ekonomiky. Vidíme, že poptávek je početně méně, jde ale spíše o opravdu velké projekty. Příkladem je například part Ostrov North o celkové rozloze 120 tisíc metrů čtverečních nebo park Cheb East o rozloze 60 tisíc metrů čtverečních pro amerického výrobce pneumatik Goodyear. A tak bych mohl pokračovat, to dříve nebylo tak běžné,“ komentoval Milan Kratina, CEO Accolade s tím, že aktuálně skupina investuje do výstavby zhruba 745 tisíc metrů čtverečních ploch, z nichž většina je již pronajatá a některé jsou natolik komplexní, že jejich výstavba bude dále probíhat i v průběhu tohoto roku.

Počet metrů uzavřených v rámci nových kontraktů je srovnatelný s předcházejícím rokem 2022. Jde o důsledek nově uzavřených smluv i přejednávání nájemních podmínek u stávajících nájemců. „V roce 2023 jsme cítili výrazný nárůst nájemců spojených s průmyslem. To opět potvrzuje cestu Evropy k větší soběstačnosti a je na tom vidět i určité přetváření průmyslu – ať už je to automotive nebo strojírenství a celkově výrobní společnosti, které dnes poptávku drží a potřebují v Evropě růst. Díky tomu pokračujeme i my v rozšiřování naší sítě průmyslových parků,“ dodal Kratina a doplnil, že skupina aktuálně spolupracuje zhruba se 180 nájemci napříč Evropou.

Robotická centra i expanze do zahraničí

Jen v rámci českého portfolia tvoří výroba, která jednoznačně dále roste, 45 %, e-commerce 40 % a 15 % připadá na logistiku. V Evropě rozdělení těchto segmentů vychází shodně na třetiny. V celoevropském kontextu největší část portfolia Accolade ukrájí projekty v Polsku s 1,5 milionem metrů čtverečních pronajímatelných ploch, za kterými hned následuje Česká republika.

„Speciálně v Česku byla skupina letos úspěšná. Získali jsme spoustu nových nájemců, kteří podepsali dlouhodobé nájemní smlouvy. Česko v tomto ohledu částečně těžilo z toho, že ho mnohé společnosti vnímali jako vzdálenější zemi od hranic s válkou na Ukrajině,“ doplnil Kratina. Mezi významné projekty patřily například zajištěné prostory pro nájemce ZF, Wacker, Goodyear nebo Witte.

Dalších stovky tisíc metrů čtverečních Accolade nyní spravuje v Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku. Na podzim skupina nově pronikla také do Chorvatska, kde je nyní v přípravě stavba průmyslové haly o velikosti zhruba 50 tisíc metrů čtverečních severně od Záhřebu. Paralelně s tímto projektem skupina pracuje na několika dalších lokalitách vhodných pro rozvoj průmyslových zón.

Zelené projekty a financování

Skupina Accolade v uplynulém roce úspěšně refinancovala nebo podepsala na výstavbu projektů několik miliardových úvěrů, kdy jejich celkový objem dosáhl téměř 400 milionů EUR (10 miliard korun). Týkaly se například nového parku Cheb East o plánované rozloze přesahující 60 tisíc metrů čtverečních, který obsadí americký výrobce pneumatik Goodyear či obří haly v Chebu pro světový módní řetězec.

„Je zřejmé, že banky mají skutečně apetit financovat podobné typy projektů, což vnímáme jako potvrzení, že moderní a udržitelné průmyslové nemovitosti jsou a budou nepostradatelnou složkou prosperujícího průmyslu. Obě uvedená financování vychází z taxonomie EU a zohledňují prvky ESG. Už teď lze tedy říci, že půjde o jedny z nejzelenějších průmyslových budov na světě,“ řekl Tomáš Procházka, finanční ředitel Accolade s tím, že se Accolade nedávno podařilo u jednoho ze svých projektů tento titul získat.

V parku Cheb South dosáhla hala pronajímaná německému online prodejci automobilových dílů AUTODOC dle prestižní certifikace udržitelnosti BREEAM New Construction hodnocení na úrovni Outstanding, a to s rekordním skóre 94,2 %. Stala se tak nejekologičtější průmyslovou budovou na světě.

Pro Accolade je tato chebská budova již šestým „Outstandingem“ v portfoliu. Kromě dvou budov v parku Cheb South (druhá s nájemcem Kaufland eCommerce Fulfillment) má certifikaci Outstanding i průmyslový park Stříbro a průmyslový park Kojetín, přičemž budova v Kojetíně je s podlahovou plochou 187 tisíc metrů čtverečních největším objektem s tímto stupněm certifikace. V Polsku pak dosáhly nejvyššího ohodnocení průmyslové parky Štětín a Konín. Celková rozloha projektů Accolade certifikovaných stupněm Outstanding činí bezmála 260 tisíc metrů čtverečních.