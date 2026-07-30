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Největší světový výrobce piva těží z fotbalu. Pomohl mu vyvážit propad v Číně

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  18:00
Kelímky Michelob Ultra při zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a...

Kelímky Michelob Ultra při zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a Curacaem 14. června 2026 | foto: Profimedia.cz

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Sponzorství fotbalového mistrovství světa pomohlo společnosti Anheuser-Busch InBev zvýšit poptávku po pivu Michelob Ultra ve Spojených státech i po dalších značkách v Mexiku. Díky tomu největší pivovarnická skupina na světě dokázala částečně kompenzovat slabší prodeje v Asii.

Pivovarnický gigant ve čtvrtek oznámil, že objem prodaného piva ve druhém čtvrtletí vzrostl o 0,9 procenta. To bylo těsně pod očekáváním analytiků, kteří v průměru předpokládali růst těsně pod jedním procentem. Region Střední Ameriky, zahrnující Mexiko a Karibik, vykázal růst o 4,7 procenta, zatímco Asie a Tichomoří o stejný podíl klesly.

Pivovarnické společnosti se momentálně potýkají se zpomalujícím růstem spotřeby alkoholu na klíčových trzích. Důvodem jsou především rostoucí životní náklady, které nutí spotřebitele omezovat výdaje, ale také sílící obavy z negativních zdravotních dopadů konzumace alkoholu.

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V Číně objem prodejů AB InBev ve druhém čtvrtletí klesl o 9,7 procenta. Negativně se podepsalo nepříznivé počasí i přetrvávající slabá poptávka v barech a restauracích, protože čínští spotřebitelé nadále omezují své výdaje.

„Přestože se mohou objevovat názory, že lepších výsledků už společnost dosáhnout nemůže, domníváme se, že akcie mají prostor k růstu,“ uvedli ve své analýze analytici společnosti Jefferies Edward Mundy a Sebastian Hickman. „Čína zůstává jednoznačně nejslabším místem, to se však poměrně dobře vědělo.“

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Belgická společnost AB InBev reaguje na měnící se spotřebitelské preference rozšiřováním nabídky mimo tradiční pivo, například o koktejly v plechovkách. Nadále však ve velké míře spoléhá na své vlajkové značky Corona a Michelob Ultra.

Firma rovněž rozvíjí portfolio produktů „Beyond Beer“, které v roce 2025 tvořilo přibližně tři procenta jejích tržeb. Do něj patří předmíchané koktejly v plechovkách nebo láhvích, limonády typu seltzer (ochucené perlivé alkoholické nápoje) nebo třeba některé cidery.

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