Síť autobazarů AAA kupuje Daniel Křetínský. Změna podpoří růst, říká nový vlastník

  11:25
Společnost Aures Holdings, pod kterou patří autocentra AAA Auto a Mototechna, kupuje miliardář Daniel Křetínský. Jeho skupina EP Equity převezme sto procent akcií Auresu, cenu ani jedna ze stran neuvedla.
Dokončení transakce podléhá obvyklým podmínkám, včetně schválení regulačními orgány.

Aures Holdings působí v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku a Maďarsku, celá skupina ročně prodá více než sto tisíc zánovních a ojetých automobilů.

Křetínský převezme kontrolu nad německou elektrárnou Lippendorf

Do dokončení transakce bude společnost AURES Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích, uvedla firma v prohlášení. Nedochází ani k žádným okamžitým změnám v každodenním provozu, ve struktuře řízení, ani ve způsobu, jakým společnost spolupracuje se svými zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery.

„Prodej potvrzuje sílu společnosti AURES Holdings a dlouhodobou usilovnou práci všech našich zaměstnanců. Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace. Nadále budeme pokračovat v poskytování služeb zákazníkům, bezpečně a efektivně řídit společnost a rozvíjet naše týmy,“ sdělili generální ředitelé Aures Holdings Karolína Topolová a Petr Vaněček.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

12. prosince 2025  11:46

