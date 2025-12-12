Dokončení transakce podléhá obvyklým podmínkám, včetně schválení regulačními orgány.
Aures Holdings působí v České republice, na Slovensku, v Německu, Polsku a Maďarsku, celá skupina ročně prodá více než sto tisíc zánovních a ojetých automobilů.
|
Křetínský převezme kontrolu nad německou elektrárnou Lippendorf
Do dokončení transakce bude společnost AURES Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích, uvedla firma v prohlášení. Nedochází ani k žádným okamžitým změnám v každodenním provozu, ve struktuře řízení, ani ve způsobu, jakým společnost spolupracuje se svými zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery.
„Prodej potvrzuje sílu společnosti AURES Holdings a dlouhodobou usilovnou práci všech našich zaměstnanců. Podařilo se nám se značkami AAA Auto a Mototechna vybudovat dominantní postavení na všech klíčových trzích. Vstup nového vlastníka přinese společnosti i jejím zákazníkům nové příležitosti a podpoří další růst a inovace. Nadále budeme pokračovat v poskytování služeb zákazníkům, bezpečně a efektivně řídit společnost a rozvíjet naše týmy,“ sdělili generální ředitelé Aures Holdings Karolína Topolová a Petr Vaněček.