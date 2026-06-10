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Zvládne dopravní systém v New Jersey mistrovství světa? Mnozí o tom pochybují

Jan Dvořák
  18:00
Fanoušci netrpělivě čekají na vypuknutí fotbalového šampionátu. Osm zápasů se odehraje v New Jersey, kde už mnozí vyjadřují obavy, zda tento stát dopravně zvládne nápor fanoušků. Má totiž již delší dobu potíže i se zajištěním běžného provozu hromadné dopravy kvůli stárnoucí infrastruktuře i několika nedávným nehodám.
Vlak společnosti New Jersey Transit přijíždí na nádraží Newark Penn Station v...

Vlak společnosti New Jersey Transit přijíždí na nádraží Newark Penn Station v Newarku ve státě New Jersey v USA. Dopravce snížil cenu zpáteční jízdenky na osm zápasů mistrovství světa ve fotbale na stadionu MetLife Stadium z původně avizovaných 150 dolarů na 98. (7. května 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rick Caston je dojíždějící z New Jersey, který pracuje v oblasti řízení staveb. Na Manhattan pravidelně cestuje vlakem z Red Bank pět až šest dní v týdnu. Během dnů, kdy se budou konat zápasy se však chystá cestám do města vyhnout, případně využije jiný vlak. „Myslím, že mistrovství je skvělé, ale změny jízdního řádu jsou příšerné,“ říká o nadcházejícím turnaji 64letý Američan podle agentury Bloomberg.

Železniční systém v New Jersey momentálně finišuje s přípravami na přepravu 40 000 fanoušků na každý z osmi zápasů. Ty se budou konat na stadionu MetLife v průběhu měsíce počínaje polovinou června. Přesto těsně před začátkem šampionátu má podle mnohých dopravce NJ Transit potíže se zajištěním běžného provozu. Úřady již požádaly pravidelné dojíždějící, aby si v dnech zápasů upravili pracovní rozvrh nebo pracovali z domova.

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Jen za posledních několik týdnů vyvolala řada nehod a dopravních omezení chaos, který mnohé cestující rozlítil. Dva požáry na infrastruktuře společnosti Amtrak zastavily provoz vlaků směřujících do a z newyorské stanice Penn Station. Poslední nehoda z minulého pátku pak způsobila zpoždění, která se protáhla dokonce až do víkendu.

I tak zástupci dopravce argumentují dlouholetými přípravami včetně plánovaného rozšíření služeb, modernizací železniční sítě a pohotovostními opatřeními, která podle nich umožní společnosti NJ Transit tuto situaci zvládnout. Odborníci však varují, že riziko závažných výpadků nelze zcela vyloučit, přičemž nástup letních veder tuto zátěž ještě zvyšuje.

„I ty nejlépe promyšlené plány se často zvrtnou, neboť selhání techniky se prolíná se stárnoucí infrastrukturou,“ říká Alex Ambrose, vedoucí analytik pro dopravu a klimatické otázky v think-tanku New Jersey Policy Perspective. „Zvýšení počtu vlaků má jen omezený účinek, když se o jejich provoz stará jedna z nejstarších infrastruktur v zemi.“

S dopravou značně pozadu

Ačkoli se problém stárnoucí infrastruktury týká celého území USA, v oblasti New Yorku patřící k nejvytíženějším železničním koridorům v zemi je situace nejviditelnější. Problém pramení ze zastaralého železničního systému, jehož vlastníkem je národní dopravce Amtrak. Tento systém slouží jako základna pro vlaky Amtrak i NJ Transit směřující z New Jersey na Manhattan.

Podle Ambrose se při velmi horkém počasí prověšují dráty trolejového vedení, což způsobuje jejich poškození, které následně vede k přerušení provozu nebo k velkým zpožděním na obou železničních tratích pro osobní dopravu. „Pantografy vlaků, je třeba modernizovat,“ říká Ambros.

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S ním souhlasí i Sarah Kaufmanová, ředitelka Rudinova centra pro dopravu při Newyorské univerzitě. Ta však vidí dopravní problém obecněji. „Svět nahlédne do fungování našeho mezistátního dopravního systému, který výrazně zaostává za systémy v Evropě či východní Asii,“ říká kriticky. Návštěvníci podle ní uvidí, jak nízké investice USA vynakládají na veřejnou dopravu v porovnání s auty.

Situaci ještě zkomplikuje, pokud utkání šampionátu budou kolidovat s další významnou sportovní událostí. Basketbalový tým New York Knicks hraje finále NBA v Madison Square Garden, která se nachází přímo nad Penn Station. Pokud se série protáhne na šestý zápas, odehraje se 16. června, tedy v den, kdy se na stadionu MetLife utkají Francie a Senegal. Z toho vyplývající dopravní kolaps by mohl být značně komplikovaný.

Vlak jako nejlepší volba

Přeprava desítek tisíc fotbalových fanoušků mezi Manhattanem a New Jersey nikdy nebyla snadná. Vzhledem k tomu, že u stadionu MetLife je z bezpečnostních důvodů zakázáno parkování a jízda taxíkem či sdíleným vozem s sebou pravděpodobně přinese dlouhé čekání ve frontách, stala se železnice nejvhodnější volbou. Fanoušci mají také možnost využít kyvadlový autobus FIFA za 20 dolarů za zpáteční jízdenku, který vyjíždí ze tří míst v centru Manhattanu a také z Cliftonu v New Jersey. Tato vozidla ovšem mohou také uváznout v kolonách.

Plán společnosti NJ Transit pro mistrovství světa počítá s nasazením většího počtu vlaků a s omezením dopravy směřující do New Jersey z Penn Station na stadion MetLife na čtyři hodiny před začátkem zápasu. Do speciálních vlaků budou moci nastoupit pouze diváci daného zápasu. Společnost rovněž připravila pohotovostní plány pro případ závažných výpadků v provozu. Pak by z nástupních míst v blízkosti Penn Station vyjížděly autobusy, které by diváky dopravovaly na zápasy.

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„Společnost NJ Transit již více než dva roky úzce spolupracuje s našimi partnery v oblasti dopravy na přípravách na mistrovství světa ve fotbale a jsme přesvědčeni o správnosti plánů, které byly vypracovány s cílem zajistit bezpečnou a efektivní přepravu velkého počtu cestujících,“ uvedl ve svém prohlášení Jim Smith, ředitel pro komunikaci společnosti NJ Transit.

Společnost Amtrak zase slíbila navýšení počtu zaměstnanců údržby a záložních spojů na klíčových místech, aby mohla rychle řešit případné problémy s provozem. „Jsme plně odhodláni zajistit bezpečný a hladký průběh mistrovství světa,“ uvedl provozní ředitel společnosti Amtrak Gery Williams. Zmínil, že na zlepšení infrastruktury a řešení konkrétních míst, která by mohla být ohrožena intenzivním provozem, bylo vynaloženo 30 milionů dolarů.

Malý zájem i po slevě

Navzdory veškerému plánování je poptávka po jízdenkách na mistrovství světa zatím spíše vlažná, a to i po snížení cen v důsledku rozsáhlé kritiky. Dopravce snížil cenu zpáteční jízdenky na osm zápasů mistrovství světa ve fotbale na stadionu MetLife Stadium z původně avizovaných 150 dolarů (3 000 Kč) na 98 (2 000 Kč).

Podle Smitha z NJ Transit si fanoušci do pátečního rána zakoupili asi 21 350 železničních jízdenek na mistrovství světa. To je pouhých 6,7 procenta z 320 000 jízdenek dostupných během všech osmi zápasů na stadionu MetLife. Mnoho potenciálních cestujících však možná čeká s nákupem jízdenek až na období těsně před začátkem turnaje.

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Jak dopravní plán ve státě nakonec dopadne, bude ještě předmětem mnoha diskusí, neboť bude sloužit jako měřítko logistických schopností země jako spolupořadatele mistrovství světa. Fanoušci se během konání akce na železniční systém jako na zásadní spojení s touto událostí totiž budou spoléhat.

„Je nevyhnutelné, že letos v létě budeme svědky dalších výpadků veřejné dopravy,“ řekl Ambrose. Vlny veder podle něj přijdou. „Letos už se objevily a budou se objevovat i nadále,“ uzavřel vedoucí analytik pro dopravu a klimatické otázky v think-tanku New Jersey Policy Perspective podle Bloombergu.

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