Vůbec největší pokutu 400 tisíc dostaly České dráhy za linku Ex 1 (Ostravan), což je spojení Prahy přes Českou Třebovou a Ostravsko do Polska a na Slovensko. Po odečtení případů, kdy zpoždění způsobila například stržená trolej nebo jiná vada na infrastruktuře, za kterou dopravce nemůže, zde jelo včas zhruba 82 a půl procenta objednaných vlaků. Při snížení dochvilnosti pod hranici 90 procent se započítává padesátitisícová sankce za každé chybějící procento.
České dráhy loni uhradily za zpoždění vlaků cestujícím dosud nejvyšší odškodnění. Vyplacená částka meziročně vzrostla o 400 tisíc na 9,7 milionu Kč. O 4 tisíce se zvýšil i počet odškodněných cestujících, kterých bylo loni 57 tisíc.