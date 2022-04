Rychlotratě počítají i s využitím památky. Do provozu zapojí Hranické viadukty

Do sítě plánovaných rychlotratí se v Česku zapojí i kulturní památka z první poloviny 19. století. Z vysokorychlostní trati mezi Přerovem a Ostravou budou vlaky směřující na Valašsko sjíždět po Hranických viaduktech směrem ke stanici Hranice na Moravě. Na cihlový most se tak po více než dvou desítkách let opět vrátí železniční doprava. Před patnácti lety mu přitom hrozilo zbourání.