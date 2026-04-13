Žijeme v nejisté době. Již dvojnásobné ceny nafty ohrožují australské truckies

Jan Dvořák
  20:00
Austrálie čelí palivové krizi. Země i přes intervenci vlády zažívá jeden z největších nárůstů cen benzinu a nafty ve své historii a mezi nejvíce zasažené odvětví patří nákladní doprava. Místo abych utratil 150 000 dolarů měsíčně za palivo, utrácím nyní jednou tolik,“ říká jeden z řidičů.

Nákladní souprava jedoucí po venkovské silnici v západní Austrálii. Řidiči kamionů čelí kvůl vysokým cenám pohonných hmot existenčním potížím. (13. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Každý týden vyráží více než tucet takzvaných silničních vlaků, jak se dlouhým soupravám kamionů říká, přes nehostinnou krajinu Nullarborské planinu. Mezi Cedunou a Norsemanem se po cestě nachází asi dvanáct čerpacích stanic, přičemž vzdálenost mezi některými zastávkami dosahuje až 200 km. Zprávy o nedostatku nafty na trase způsobují truckies, jak se řidičům kamionů v Austrálii říká, nemalé potíže, píše portál BBC.

Pro Aarona Fischera, majitele a provozovatele přepravní firmy, je situace svízelná. Právě strávil další bezesnou noc snahou udržet svou firmu nad vodou. „Než se to všechno semlelo, stálo mě naplnění nádrže 3 600 australských dolarů (50 000 Kč)... teď utratím 7 500 dolarů. To je ten problém: moje účty se doslova zdvojnásobily.“ Jeho firma sídlí v Howlongu, pohraničním městě mezi australskými státy Nový Jižní Wales a Victoria.

„Měli jsme několik řidičů, kteří jeli natankovat, a naftu tam neměli,“ říká Fischer. Jeho trucky pojmou 2 500 litrů paliva a množství, které se při každé jízdě spotřebuje, závisí na nákladu – ten se může pohybovat od těžké techniky po velké dodávky balené vody a poštovní zásilky.

Podle nejnovějších údajů Australského institutu pro ropu je průměrná cena nafty v zemi 3,12 australského dolaru za litr (43 Kč), což je nárůst proti 1,80 (25 Kč) před začátkem války. Ceny benzinu také vyskočily ze 1,71 dolaru na 2,40. „Místo abych utratil 150 000 dolarů měsíčně za palivo, utrácím nyní 300 000 měsíčně,“ říká majitel dopravní firmy Fischer. „A peníze jsme museli sehnat okamžitě.“

Náklady jsou dvojnásobné

V ojedinělém celostátním projevu se k situaci vyjádřil australský premiér Anthony Albanese. Pronesl tříapůlminutovou výzvu týkající se zásob paliva v zemi. „Žijeme v nejistých časech. Ale o jedné věci jsem si naprosto jistý: s těmito globálními výzvami se vypořádáme po australsku,“ řekl během televizního projevu vysílaného v hlavním vysílacím čase.

Vyzval všechny, aby při spotřebě pohonných hmot mysleli na ostatní a pokud možno využívali veřejnou dopravu, aby se zásoby mohly šetřit pro lidi, kteří nemají jinou možnost než řídit.

Ve snaze zmírnit finanční tlak na dopravce vláda oznámila bezúročné půjčky v hodnotě 1 miliardy australských dolarů pro odvětví dopravy a nákladní přepravy, jakož i pro výrobce pohonných hmot a hnojiv.

Alex Randall ze společnosti Loadshift, která se zabývá nákladní přepravou, však tvrdí, že tato nabídka problém nevyřeší. „Bezúročné půjčky jsou stále dluhem. Pokud jste malý dopravce, jehož náklady na palivo se právě zdvojnásobily a vaši zákazníci ruší zakázky, poslední věc, kterou potřebujete, je další dluh,“ říká. Podle něj malí dopravci potřebují místo toho přímé platby nebo rychlejší pomoc s náklady na palivo.

To jsme nikdy nezažili

Zkušený řidič kamionu Terry Snell říká, že současná situace se nepodobá ničemu, co dosud zažil. 68letý muž řídí kamiony již více než čtyřicet let, ale kvůli rostoucím nákladům a velmi nízké ziskové marži byl nucen omezit svůj pracovní úvazek.

„Dřív jsme jezdili každý týden. Teď jezdíme jednou za čtrnáct dní,“ říká. Vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot by šoféři při týdenních jízdách museli chodit do banky nebo do jiné finanční instituce. Snell právě dokončil jízdu z Perthu do Brisbane, při které přepravoval nákladní jeřáb a účtoval klientovi 18 000 dolarů. To je zakázka, která by před několika týdny stála sotva 9 000 dolarů.

„V současné době je obrovský nedostatek nákladních aut, protože spousta lidí prostě přestala jezdit... nemůžou si to dovolit,“ říká. „Pokud tento problém nevyřešíme, a to velmi rychle, čeká nás krize v dodavatelském řetězci,“ uzavírá australský truckie podle BBC.

Šokující statistika: Víc než půlka českých domácností má špatně pojištěný domov

