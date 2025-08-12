Zpoždění způsobená nedodržením sledu vlaků, jako jsou právě křižování, čekání na přípoj nebo čekání na průjezd vlaku vyšší kategorie tvoří podle Českých drah 61,8 procenta případů všech zpoždění. „Značný vliv na to má historické dědictví, protože drtivá většina našich tratí včetně hlavních železničních koridorů zůstává jednokolejná nebo v oblasti velkých aglomerací s hustou příměstskou dopravou jen dvoukolejná,“ uvedly České dráhy.
Jednokolejných je bezmála každých osm z deseti kilometrů tratí v Česku. Tři koleje pak spadají jen na zhruba procento tuzemské železniční sítě. Ta se sice dlouhodobě chlubí hustotou sítě, zejména páteřní linky už ale přestávají nápor dopravy zvládat.
Provozovatel tratí Správa železnic pak odpovídá za dalších 18,4 procenta zpoždění. Jde zejména o důsledek výluk při plánovaných opravách tratí, nebo různé havarijní mimořádnosti. Dopravce pak může za 13,4 procenta zpoždění, která jsou modelově způsobena například poruchou vlaku.
Včas loni přijelo téměř devět vlaků z deseti. Nejdochvilnější byly v únoru
„V první polovině roku bylo vypraveno skoro 1,2 milionů spojů, z toho 1 077 758 vlaků jelo na čas. Údaje o přesnosti vycházejí z 24 milionů údajů o jejich příjezdech a odjezdech po celé trati,“ uvedl Jiří Ješeta, který má ve vedení státem vlastněného dopravce na starosti osobní dopravu.
V Česku se za včasný příjezd vlaku počítá takový spoj, který dorazí se zpožděním kratším pěti minut. Tuzemský státem vlastněný dopravce má o něco přísnější kritéria, když zpoždění počítá napříč jízdní trasou a ne jen při vyjetí z výchozí a doražení do cílové stanice.