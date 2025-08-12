Devět z deseti vlaků ČD jelo včas. Nejvíc zpoždění způsobí křižování a čekání

Tomáš Cafourek
  11:31
Dochvilnost vlaků Českých drah dosáhla v první polovině letošního roku 89 procent. Nejčastěji za zpoždění může křižování vlaků na jednokolejných tratích, čekání na přípoj, nebo mimořádnosti na trase. Po očištění těchto komplikací, za které nemůže bezprostředně dopravce, by bez zpoždění dorazilo do cíle 98,8 procenta vlaků, uvedly ČD.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zpoždění způsobená nedodržením sledu vlaků, jako jsou právě křižování, čekání na přípoj nebo čekání na průjezd vlaku vyšší kategorie tvoří podle Českých drah 61,8 procenta případů všech zpoždění. „Značný vliv na to má historické dědictví, protože drtivá většina našich tratí včetně hlavních železničních koridorů zůstává jednokolejná nebo v oblasti velkých aglomerací s hustou příměstskou dopravou jen dvoukolejná,“ uvedly České dráhy.

Jednokolejných je bezmála každých osm z deseti kilometrů tratí v Česku. Tři koleje pak spadají jen na zhruba procento tuzemské železniční sítě. Ta se sice dlouhodobě chlubí hustotou sítě, zejména páteřní linky už ale přestávají nápor dopravy zvládat.

Provozovatel tratí Správa železnic pak odpovídá za dalších 18,4 procenta zpoždění. Jde zejména o důsledek výluk při plánovaných opravách tratí, nebo různé havarijní mimořádnosti. Dopravce pak může za 13,4 procenta zpoždění, která jsou modelově způsobena například poruchou vlaku.

Včas loni přijelo téměř devět vlaků z deseti. Nejdochvilnější byly v únoru

„V první polovině roku bylo vypraveno skoro 1,2 milionů spojů, z toho 1 077 758 vlaků jelo na čas. Údaje o přesnosti vycházejí z 24 milionů údajů o jejich příjezdech a odjezdech po celé trati,“ uvedl Jiří Ješeta, který má ve vedení státem vlastněného dopravce na starosti osobní dopravu.

V Česku se za včasný příjezd vlaku počítá takový spoj, který dorazí se zpožděním kratším pěti minut. Tuzemský státem vlastněný dopravce má o něco přísnější kritéria, když zpoždění počítá napříč jízdní trasou a ne jen při vyjetí z výchozí a doražení do cílové stanice.

Přijel vlak při vaší poslední cestě do cílové stanice bez zpoždění?

celkem hlasů: 78
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

Devět z deseti vlaků ČD jelo včas. Nejvíc zpoždění způsobí křižování a čekání

Dochvilnost vlaků Českých drah dosáhla v první polovině letošního roku 89 procent. Nejčastěji za zpoždění může křižování vlaků na jednokolejných tratích, čekání na přípoj, nebo mimořádnosti na trase....

12. srpna 2025  11:31

Češi nechtějí za přechod k šetrnější energetice připlácet, ukázal průzkum E.ON

Dopady klimatické změny vnímá až 65 procent Čechů, třetina z nich očekává v příští dekádě dokonce značné zhoršení. Výrazně také podporují výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy vodních,...

12. srpna 2025  11:24

Slovákům se v červnu zvýšily mzdy téměř ve všech odvětvích. I po započtení inflace

Na Slovensku v červnu téměř ve všech z deseti sledovaných odvětví ekonomiky stouply po zohlednění inflace mzdy zaměstnanců, v polovině sektorů meziročně také přibylo pracovníků. O výsledcích...

12. srpna 2025

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, oznámil Trump

Na zlato se americká dovozní cla vztahovat nebudou, napsal v pondělí na sociální síť Truth Social americký prezident Donald Trump bez dalších podrobností. Cena zlata se v pátek vyšplhala na maximum,...

11. srpna 2025  20:56,  aktualizováno  12.8 6:13

Masáže přímo v kanceláři? Chytré firmy vědí, že to dává smysl

Advertorial

Masáže v kanceláři už dávno nejsou sci-fi. Firmy pochopily, že pohoda zaměstnanců je klíčem k produktivitě i loajalitě. Proč se jim investice do zdraví lidí vyplácí? A proč se masér stává stejně...

12. srpna 2025

Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

Premium

Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků vysokorychlostních tratí do české krajiny. Původní materiály totiž počítaly při zabezpečení tratí pro vlaky...

12. srpna 2025

Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu. A míří k neslavnému rekordu

Dovozy potravin a zemědělského zboží převyšovaly v pololetí vývozy o 27,9 miliardy korun. Meziročně se tak schodek agrárního zahraničního obchodu prohloubil o více než čtvrtinu, tedy o více než šest...

12. srpna 2025

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

11. srpna 2025

Muskova Tesla požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem

Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, požádala o licenci na dodávky elektřiny britským domácnostem. Informoval o tom britský energetický regulační úřad Ofgem.

11. srpna 2025  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jadernou elektrárnu ve Francii vyřadily z provozu medúzy, ucpaly chladicí systémy

Francouzská jaderná elektrárna Gravelines musela odstavit čtyři reaktory kvůli roji medúz, které se dostaly do chladicích systémů, informoval provozovatel EDF. Živočichové se v oblasti přemnožili v...

11. srpna 2025  16:45

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

11. srpna 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.