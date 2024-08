Rekordní tendr na zabezpečení skončí u antimonopolního úřadu

„Podali jsme proti vyloučení námitky. V pátek 16. srpna Správa železnic oznámila, že námitky byly odmítnuty. Konsorcium s rozhodnutím Správy železnic o vyřazení ze zadávacího řízení nesouhlasí, rozhodlo se vyloučení ze soutěže napadnout u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V pondělí 26. srpna konsorcium podalo podnět na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ řekla MF DNES mluvčí českého zastoupení vyloučené společnosti Alstom Judita Urbánková.

Důvody, proč Správa železnic sdružení Alstomu s výrobcem dispečerských komunikačních systémů TTC Marconi vyloučila, jsou dva. Zaprvé státní správce železničních tratí v soutěži za zhruba třináct miliard korun neuznal reference na obdobnou výstavbu zabezpečení trati v sousedním Polsku, protože byly připravované podle jednodušší stavební legislativy.

Druhým důvodem bylo neuznání referencí na dodávku silnoproudých systémů. Správa železnic podle Alstomu totiž neuznala část zakázky týkající se dálkového řízení tohoto systému, čímž se cena zakázky snížila pod požadovanou úroveň. Firma přitom správě nabídla i náhradní referenci, která požadovanou hodnotu splňovala, uvedla Urbánková.

To ale Správa železnic rozporuje. „Potvrzujeme, že byl jeden z účastníků zadávacího řízení vyloučen, jelikož ani po opakovaných výzvách a prodloužení lhůty pro doplnění nesplnil kvalifikaci pro účast v zadávacím řízení. Žádné další podrobnosti ke konkrétním účastníkům ani jejich nabídkám však Správa železnic do ukončení soutěže nemůže sdělovat,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

V současnosti se do soutěží na montování balíz ETCS na české koleje hlásil výhradně tuzemský dodavatel, společnost AŽD Praha.

Praxe Správy železnic rozdělit jednotlivé tratě na zakázky po deseti kilometrech i méně totiž pro zahraniční dodavatele nebyla dostatečně atraktivní, aby pro Česko sestavovali tým, který by zadání do soutěže zpracoval. Právě prosazení ucelenějšího úseku, který by přitáhl zájemce ze zahraniční, proto této praxi prosadilo ministerstvo dopravy.

Reference, na které Alstom u Správy železnic pohořel, přitom měla ověřit, zda je uchazeč schopný si poradit se stavebním řízení v Česku nebo jemu podobných zemích. Striktní pravidla, která železničáři nakonec v zakázce uplatnili, ale podle Alstomu příliš moc šancí uchazečům ze zahraničí nedávají.

V Česku prý je oligopol

V situaci zjevného oligopolu či dokonce monopolu, který na české železnici v ETCS nejspíš funguje, dle názoru konsorcia zadavatel porušil své povinnosti podle zákona o veřejných zakázkách. U nás je zatím traťový systém ETCS instalován pouze jedinou firmou, která si v podstatě na traťové zabezpečení vytvořila monopol,“ uvedla Urbánková.

Alstom nicméně není jediným zahraničním uchazečem o lukrativní zakázku. Podle Správy železnic zájem projevily tři společnosti. Kromě AŽD šlo podle deníku Zdopravy.cz ještě o německého obra Siemens mobility.

Vysoká cena za návrh a vybudování evropského zabezpečovače ETCS vzbuzovala pozornost už během projekčních prací. Ve srovnání například s úsekem mezi Českými Budějovicemi a Voticemi vychází zabezpečovač na levobřežce šestkrát dráž.

To resort dopravy zdůvodňuje tím, že tato část koridoru byla na rychlost 160 kilometrů modernizována už před dvěma desítkami let, a potřebuje tak pro vybavení moderním zabezpečovačem více úprav.

„Stavby modernizace či optimalizace trati, které byly realizovány v tomto traťovém úseku, neodpovídaly standardům, které se navrhují v dnes připravovaných stavbách. Stavba proto kromě samotné instalace ETCS zahrnuje i úpravu nebo náhradu staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, která nebyla rekonstruována v rámci optimalizace I. železničního tranzitního koridoru,“ uvedl tehdy mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Lukašík.

Systém ETCS má být podle ministerstva dopravy odpovědí na sérii mimořádností na železnici, které vyvrcholily nedávnou tragickou srážkou vlaků v Pardubicích. Systém totiž má rozpoznat situaci, kdy strojvedoucí nereaguje na návěstidlo zakazující další jízdu, už z absence brzdění a dokáže vlak zastavit automaticky. Primárně jde ale o systém, který má sjednotit technologii zabezpečení na páteřních evropských železničních tazích.