Jedna z nejrozsáhlejších plánovaných modernizací tak splňuje i požadavek objednatelů a dopravců, aby modernizací tratí se cestujícím zároveň zvyšoval komfort cestování v podobě postřehnutelného zkracování jízdní doby. To ne vždy bylo v předchozích letech na české železnici pravidlem.
Minuty i desítky minut. Na kterých tratích v Česku vám modernizace nově ušetří čas
Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují
Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...
Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky
Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...
Odejde Tesco z Česka? Podle Britů zvažuje prodej svých aktivit v celé střední Evropě
Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. Firma by se tak po třiceti letech snahy vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila...
Konec švarcsystému, nebo jeho legalizace? Blíží se nová pravidla pro externisty
Návrh nového zákona o platformové práci možná přinese největší zásah do tuzemského pracovního práva za poslední dekády. Legislativa, která má začít platit už na přelomu tohoto roku, vyvolala...
Češi ročně utratí za karavany tři miliardy. Přívěsy mění za dodávky
Zájem o obytné vozy míří k rekordní sezoně. Naznačují to data za první pololetí roku 2026. Kočovné cestování v posledních letech posílila touha po svobodě, pandemie, flexibilní práce, snazší...
Minuty i desítky minut. Na kterých tratích v Česku vám modernizace nově ušetří čas
Modernizací a elektrizací 55 kilometrů trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ušetří vodáci a další cestující na trase procházející podél Lužnice minimálně 14 minut. „Stávající jízdní doba...
Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel
Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...
Farmář v Itálii nechal zraněného migranta umírat před domem. Dostal 16 let vězení
Italský soud poslal na 16 let do vězení farmáře, který po vážném pracovním úrazu neposkytl pomoc svému zaměstnanci z Indie. Muž na poli utrpěl devastující zranění, jimž později v nemocnici podlehl....
První plně autonomní lékárna na světě funguje bez lidí. Léky vydá přes QR kód
Americká společnost Queue představila první plně autonomní robotickou lékárnu, která funguje bez personálu. Zařízení samo ověřuje recepty, připravuje léky a vydává je pacientům prostřednictvím QR...
Do Česka míří dánský řetězec. Jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu
Na český trh vstoupí dánský diskont Normal, který v srpnu otevře dvě prodejny v Praze. Maloobchodní řetězec nabídne kosmetiku, drogerii, úklidové prostředky nebo potraviny a nápoje. Po Evropě má více...
Je úplně k ničemu. Šéf Ryanairu se ostře opřel do von der Leyenové
Šéf irských aerolinek Ryanair Michael O’Leary se nezvykle ostře opřel do předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Je podle nej zbytečná, protože mluví o konkurenceschopnosti, ale nic pro...
Boom AI zdražuje bydlení v San Francisku. Bohatí zaměstnanci ženou ceny vzhůru
Rychlý rozvoj umělé inteligence zvyšuje v okolí San Franciska ceny bydlení. Příliv vysoce placených zaměstnanců technologických firem podle analytiků dál zvyšuje poptávku po nemovitostech v oblasti...
Pokladní systémy již testují EET 2.0. Ostrý start se chystá na leden 2027
Nová podoba elektronické evidence tržeb postoupila do další fáze. Pokladní systémy ji od 1. července testují v prostředí Finanční správy. Pro podnikatele má být testovací verze dostupná od 1....
Mrazy zničily téměř polovinu české úrody ovoce. Ovocnáři čekají na kompenzace
Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům meziročně klesne téměř o polovinu. Ovocnáři odhadují ztráty na více než miliardu korun a doufají, že jim stejně jako loni pomůže Evropská unie....
Nezaměstnanost v Česku stagnuje. Nejhůře jsou na tom Karviná a Most
Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8 procenta. Zůstala tak stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezonní práce i oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém kraji,...
Brusel zvažuje větší flexibilitu emisních povolenek. O návrhu se stále jedná
Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek...