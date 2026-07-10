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Minuty i desítky minut. Na kterých tratích v Česku vám modernizace nově ušetří čas

Tomáš Cafourek
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Modernizací a elektrizací 55 kilometrů trati z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ušetří vodáci a další cestující na trase procházející podél Lužnice minimálně 14 minut. „Stávající jízdní doba u_rychlíků je 53–58 minut, po stavbě bychom se měli dostat na 39 minut. Cestující tak na cestě stráví přibližně o čtvrt hodiny méně,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Jedna z nejrozsáhlejších plánovaných modernizací tak splňuje i požadavek objednatelů a dopravců, aby modernizací tratí se cestujícím zároveň zvyšoval komfort cestování v podobě postřehnutelného zkracování jízdní doby. To ne vždy bylo v předchozích letech na české železnici pravidlem.

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