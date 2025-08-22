Nejvíce peněz se nabízí z Evropského programu pro propojení evropských regionů Connecting Europe facility (CEF), ve kterém je dohromady přes 51 miliard eur.
České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jindePremium
ilustrační snímek | foto: Shutterstock
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?
Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...
Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...
Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit
Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...
Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut
Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...
Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost
Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...
Klimatické změny i zanedbaná infrastruktura. Bulharsko trápí nedostatek vody
Nedostatek vody se v mnoha částech světa stává i kvůli klimatickým změnám stále palčivějším problémem. Týká se to i některých oblastí v Evropě, a to zejména Bulharska, kde s vodní krizí bojuje zhruba...
České rychlotratě zaplatí až z poloviny EU. Spojení Prahy a Brna musí peníze najít jinde
Sázka na vysokou rychlost a zařazení většiny sítě rychlotratí mezi páteřní spojení s vysokou prioritou se Česku vyplatily. Po letech průtahů a nejistoty může být Česko s prvním návrhem na další...
Švédsko změnilo názor. Po více než 40 letech postaví nové jaderné reaktory
Švédsko plánuje po více než 40 letech postavit nové jaderné reaktory. Oznámil to ve čtvrtek švédský premiér Ulf Kristersson s tím, že vláda dává přednost výstavbě několika malých modulárních reaktorů...
Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky
Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích mezinárodní komise 22. ročníku prestižní soutěže Vinař roku. Z konečné finálové osmičky následně...
Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...
Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce
Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...
Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení
Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...
Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut
Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...
USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič
Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel...
Zemědělci odmítají změny rozpočtu EU, eurokomisaři předali své návrhy
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz na společnou zemědělskou evropskou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo
Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...
Ceny paliv klesají, benzin i nafta jsou nejlevnější za dva měsíce
Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny...