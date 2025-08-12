Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Cafourek
Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků vysokorychlostních tratí do české krajiny. Původní materiály totiž počítaly při zabezpečení tratí pro vlaky jedoucí až 320kilometrovou rychlostí se zastarávajícím mobilním systémem GSM-R. Ten odpovídá mobilním sítím druhé generace a v celé Evropě mu definitivně skončí podpora v roce 2032.

Pro lepší představu jde o systém založený na technologii, která se začala používat na konci devadesátých let minulého století a jež umožňovala posílání textových zpráv a první datové přenosy. Od roku 2009 ji v mobilní datové komunikaci nahrazovala technologie 3. generace. Ta už je od roku 2021 vypnutá ve prospěch modernějších sítí čtvrté a páté generace.

Varianta přináší vyšší přenosovou rychlost, nicméně cenou za to je nutnost mnohem hustší sítě základnových stanic pro šíření signálu. V reálu je nutné je mít každé zhruba tři kilometry.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

