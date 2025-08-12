Pro lepší představu jde o systém založený na technologii, která se začala používat na konci devadesátých let minulého století a jež umožňovala posílání textových zpráv a první datové přenosy. Od roku 2009 ji v mobilní datové komunikaci nahrazovala technologie 3. generace. Ta už je od roku 2021 vypnutá ve prospěch modernějších sítí čtvrté a páté generace.
Varianta přináší vyšší přenosovou rychlost, nicméně cenou za to je nutnost mnohem hustší sítě základnových stanic pro šíření signálu. V reálu je nutné je mít každé zhruba tři kilometry.