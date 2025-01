Osm let příprav rychlodrah a výsledek? Chybí peníze, vytratila se shoda

Vlaky mezi Berlínem a Vídní už skoro osm let jezdí přes Mnichov. I přes zhruba dvousetkilometrovou okliku to zvládají rychleji, než kdyby jeli napříč Českem. Právě toto spojení bylo jedním z impulsů k tomu, aby se v tuzemsku začala budovat vysokorychlostní železnice. Politici napříč parlamentními stranami se jednohlasně shodli a vyzvali tehdy jmenovanou vládu Andreje Babiše, aby přípravy co možná nejvíce urychlila.