Osmdesát kilometrů naráz. Rychlotratě nebudou vznikat po kouskách

„Pro nás je lepší, udělat to jako ucelený úsek a připravit třeba severní Moravu jedním tendrem pro jednoho koncesionáře nebo zhotovitele,“ řekl MF DNES Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí na Správě železnic.

Právě o tom, jestli se první úseky tuzemských rychlotratí budou stavět klasickou formou, nebo jako takzvaný PPP projekt, by se mělo rozhodovat v nejbližších dnech. Ministr dopravy Martin Kupka by totiž měl na jednání vlády donést materiál, který kabinetu navrhne velkou část moravských vysokorychlostních tras stavět právě formou PPP.

Konkrétně jde o úsek z Přerova do Ostravy-Svinova, úsek od Brna do Rakvic, nebo i prostřední úsek z Brna do Přerova – alespoň částečně.

„V okamžiku, kdy bude rozhodnuto o dvou nebo třech PPP projektech, půjde mnohem lépe predikovat konkrétnější termín pro realizaci,“ uvedl Bazgier. V optimálním případě by to mělo být před rokem 2030.

To se ale týká jen „plnotučných“ úseků s rychlostí do 320 kilometrů v hodině. Trasa mezi Brnem a Přerovem by se měla začít stavět v řádu měsíců. konkrétně dva úseky – mezi Nezamyslicemi a Kojetínem a potom mezi Kojetínem a Přerovem. Na první zmiňovanou stavbu začne Správa železnic hledat zhotovitele v nejbližších dnech a v listopadu pak chystá vyhlášení výběrového řízení pro úsek Kojetín – Přerov.

To nejtěžší teprve přijde

Reálně se o výstavbu rychlotratí Česko zasazuje od roku 2017. Příprava zatím probíhala v papírové podobě, tedy přes fázi ověřování ekonomické efektivity po plány pro usazení staveb v území. „Zatím jsme jenom projektovali. To nejtěžší nás čeká. Teď se ale bude lámat chleba – až začneme tyto stavby projednávat,“ předpokládá dlouholetý a nyní už bývalý ředitel projekční společnosti Sudop Praha Tomáš Slavíček.

Překlopení přípravy vysokorychlostních tratí do následné fáze výstavby pochopitelně láká tuzemské stavební firmy. Byť zapojit se aktivně chystá z relevantních stavebních společností necelá polovina.

Konkrétně se podle průzkumu společnosti Ceec Research plánuje určitě zapojit 34 procent oslovených firem a dalších jedenáct procent se k zapojení do vysokorychlostních projektů spíše přiklání. Zhruba 31 procent z nich přitom už aktivně zahájilo přípravy na to, aby se do budoucích projektů mohli zapojit.

Například Výhybkárna Prostějov představila před týdnem výhybku, umožňující průjezd 350kilometrovou rychlostí v přímém směru a 230kilometrů v odbočném směru.

Právě přístup k novým technologiím a inovacím společně s možností rozšířit portfolio služeb je podle největší části firem hlavním důvodem, proč se do výstavby rychlotratí chtějí zapojit. Obě možnosti pak uvedlo 36 procent dotazovaných firem. Naopak finanční profit jako hlavní přínos připustilo 26 procent oslovených firem.

Česko plánuje vybudovat síť celkem pěti vysokorychlostních tratí. Cílem je propojit Prahu s krajskými městy nejvýše do dvou hodin jízdy.