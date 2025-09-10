Hustě obydlená území budou obě tratě překonávat v tunelech, navržené jsou i přechody pro zvěř, v jedné lokalitě konstrukce označená železničáři jako tunelový most.
Úsek v hlavním městě a jeho okolí je téměř celý plánovaný v tunelech. Na trase do Ústí (oficiálně VRT Praha Balabenka – sjezd Lovosice) je prvním z nich zhruba tříkilometrový tunel Střížkov, po kterém s krátkým nadzemním úsekem tvořeným terminálem Praha sever bude následovat další 3,4 kilometru dlouhý tunel Líbeznice.
Úsek začínající v Běchovicích má být nejfrekventovanější částí budoucí sítě vysokorychlostních tratí. Na úseku dlouhém 19 kilometrů totiž má být souběh dvou tras. Celý úsek je proto plánován jako čtyřkolejný.