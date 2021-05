Luxusní autobusy nemají zakázky, musejí pomáhat při výlukách na železnici

Do tendrů na náhradní vozidla na trasách, ve kterých musí cestující kvůli rekonstrukci kolejí přesednout z vlaků do autobusu, se nyní hlásí mnohem více zájemců.

Obvykle se o tyto zakázky v regionech ucházeli především místní autobusoví dopravci, nyní se ale musí potýkat s konkurencí z celé republiky. Příkladem může být vítězství firmy Mazuj ze středočeských Hořovic, jejíž autobusy budou vozit pasažéry Českých drah na tratích z Teplic do Úpořin nebo z Liberce do Raspenavy.

Do soutěží navíc vstoupili rovněž dopravci specializovaní na zcela jiný typ přeprav, jako třeba společnost Gumdrop z Jesenice u Prahy. Tato firma, která se prezentuje jako specialista na autobusovou dovolenou v Chorvatsku, bude vozit cestující mezi Rumburkem a Mikulášovicemi – Dolní Poustevnou.

Až desítky korun za kilometr

„Vyšší zájem ze strany autobusových dopravců a dalších společností hodnotíme velmi pozitivně. V prosinci loňského roku proběhla centralizace zadávání tendrů na náhradní autobusovou dopravu, díky které je nyní zadání soutěží srozumitelnější, a dokáže tak oslovit ještě širší spektrum dodavatelů,“ uvedl mluvčí Českých drah Robert Pagan. Průměrná cena za kilometr se pohybuje o jednotky až desítky korun níže, než tomu bylo v minulosti, dodal mluvčí s tím, že celkovou výši úspor dopravce vyčíslí ještě během prvního pololetí.

Na jednotlivých zakázkách jsou úspory vidět na první pohled. Na trase mezi Olomoucí a Šumperkem se do veřejné soutěže přihlásilo dokonce jedenáct uchazečů. Sedm zájemců pak soutěžilo o zakázku na provoz náhradní dopravy mezi Rumburkem a Novým Borem, díky čemuž cena spadla z odhadovaných 865 tisíc na 357 tisíc korun.

Nižší ceny ale neznamenají úsporu pro České dráhy. U většiny plánovaných výluk jim totiž náklady za pronájem autobusů proplácí stát prostřednictvím Správy železnic.

Výluk bude víc než obvykle

Kromě snížení cen vedl přebytek autobusů na trhu k tomu, že České dráhy mohly požadovat vyšší kvalitu přepravy. Dříve tuto službu zpravidla zajišťovaly dosluhující autobusy Karosa, nyní patří k podmínkám maximálně desetileté stáří vozů, nízkopodlažní vozidla či dostatečná šířka nástupních dveří. Nepohodlí způsobené nuceným přestupem z vlaku do autobusu tak může být kompenzováno vyšším komfortem náhradního vozidla.

Neplatí to ale vždy. Přitvrzení pravidel na zajišťování náhradní dopravy se týká jen dlouhodobě plánovaných výluk. U náhrady za porouchané vozidlo nebo za neočekávanou mimořádnou událost musí cestující počítat stále s různorodou úrovní vozidel.

Přestože v předchozích letech počet plánovaných výluk na železnici narůstal, největší zátěž v počtu kilometrů strávených v autobusech náhradní dopravy cestující čeká hlavně od letošního léta. Už během března oznámil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda řadu výluk souvisejících s modernizací koridoru mezi Prahou a Brnem.

Největší práce se soustředí do úseku u Ústí nad Orlicí a u Blanska. Většina rychlíků bude trasu objíždět přes Havlíčkův Brod, pasažéry osobních vlaků ale čeká přesedání. Změny v jízdních časech dálkové dopravy se rovněž podepíšou na navazující regionální dopravě.

„Pokud bychom stavěli etapovitě, trvalo by to deset let. Takto jsme schopni vše dokončit do dvou až tří let,“ hájí rozsah výluky Svoboda.