Ticho u Brna by stálo 600 milionů. Trať pro rychlovlaky tak pod zem nepůjde

Verdikt Správy železnic však zní jednoznačně. Zapuštění trati do třímetrové hloubky by vyvolalo řadu dalších komplikací, mimo jiné se spodní vodou, a vedlo k neúměrnému prodražení stavby.

Náklady stavby by se vyšplhaly podle zjištění železničářů zhruba do výše 600 milionů korun jen na hlavní trase. V této sumě není navíc započítaná přeložka vlečky k uhelným skladům, která by se musela buď přestavět, nebo zrušit.

Celkově by zapuštění trati po výjezdu z Brna znamenalo nutnost vykopat a odvézt na 350 tisíc krychlových metrů zeminy. To je zhruba čtyřnásobek materiálu, který bylo nutné odvézt při výstavbě přestupní stanice metra Muzeum.

Správa železnic se proto dále touto variantou zabývat nebude. „S ohledem na negativní dopady takové změny ji v tuto chvíli dále nesledujeme. Původní navržené řešení je také součástí dokumentace EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pozn. red.),“ řekla MF DNES mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Jižní směr vysokorychlostních tratí z Brna je z připravovaného budování tuzemské vysokorychlostní sítě nejdále. Už na konci loňského roku Správa železnic zahájila proces EIA, ve kterém se snaží získat potvrzení, že výstavba trati nezpůsobí životnímu prostředí nepřekonatelnou újmu.

Trasa nazývaná jako VRT Jižní Morava má spojit Brno s Vídní a tím, že se na ni přesune expresní doprava, se uvolní kapacita pro osobní a příměstskou dopravu na stávající trase. Na začátku úseku v okolí Modřic povede nová trať v souběhu s nynější železniční tratí, od které se před Rajhradem odpojí a město obejde západním směrem. Zde se počítá s vedením trasy v zářezu a v tunelu.

Následně má trať pokračovat volnou krajinou mezi Vranovicemi a Přibicemi, kde mění směr, aby se vyhnula Novomlýnským nádržím, a vrací se k původní trase. Významným prvkem na jih od Vranovic je 1 350 metrů dlouhá estakáda, po níž mají v budoucnu vlaky projíždět kvůli tomu, aby co nejméně poškozovaly ekosystém Vranovického lesa. Ten se jako chráněný prvek totiž řadí do soustavy Natura 2000.

„Speciální konstrukce mostu umožní postupný výsun při stavbě, čímž budou minimalizovány zásahy do evropsky významné lokality Vranovický a Plačkův les,“ uvádí v medailonku ke stavbě Správa železnic.

Vytvoření podobného zářezu jako u severněji položeného Rajhradu by podle železničářů znamenalo zapuštění zhruba dvou kilometrů trati pod úroveň spodní vody, což by podle mluvčí Friebové mohlo negativně ovlivnit hladinu ve studních v okolí.

Zpátky na mapu Evropy

Odpor místních ke stavbě rychlotratí nebo dálnic není v Česku ničím neobvyklým. Minulý týden napadly například obce Chlumec a Hrobce výběr trasy rychlotrati z Prahy do Drážďan. „V našem území nebyly prověřeny žádné další varianty, pouze ta jedna jediná, kdy máme vyústění Krušnohorského tunelu mezi našimi dvěma městskými částmi – Chlumcem a Stradovem,“ řekla serveru iRozhlas starostka Chlumce na Ústecku Veronika Srnková.

Podle jiných odpůrců výstavby trati byly dvě ze tří variant navrhovaných Správou železnic jen naoko s tím, že správce tuzemských železnic dlouhodobě preferuje variantu, kterou do zásad územního rozvoje prosadil.

Plán na výstavbu sítě rychlodrah odstartoval v roce 2017, kdy se na potřebě moderního železničního spojení shodly parlamentní strany napříč politickým spektrem. Náklady na výstavbu zhruba 750 kilometrů rychlotratí se tehdy odhadovaly na 650 miliard korun, aktuálně se mluví spíše o bilionu.

Kromě propojení většiny krajských měst s Prahou do jedné hodiny jízdy se počítá s tím, že uvolněná kapacita na konvenčních tratích připadne regionální železnici. Navíc by se měl posílit prostor pro nákladní dopravu, která dnes nejvytíženější úseky musí často projíždět v noci, kdy osobní vlaky nejezdí.

Alternativou k vybudování vysokorychlostních tratí byla modernizace stávající železniční sítě, což by dle původního materiálu vyšlo zhruba na polovinu nákladů určených na rychlotratě. Nepřineslo by to však zkrácení jízdních dob. To je významné nejen v rámci cestování mezi tuzemskými městy, ale k opětovnému napojení Česka na evropskou železniční mapu. Od roku 2017 totiž vlaky mezi Berlínem a Vídní přestaly jezdit kratší trasou přes Prahu, protože po modernizaci tratí v Německu se výrazně zrychlilo spojení obou metropolí přes Mnichov.