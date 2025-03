Českým rychlotratím roste konkurence. Evropské peníze půjdou na obnovu Ukrajiny

Pro zahájení prací na prvních úsecích rychlodrah tak bude nutné hledat alternativní formy financování. Resort dopravy přitom dlouhodobě sází na spolupráci se soukromým sektorem prostřednictvím takzvaných PPP programů.

„Tím, že skončí válka na Ukrajině se otevře obrovský stavební trh, který s sebou ponese rozšiřování dopravních sítí směrem na východ. Bude to znamenat pravděpodobně distribuci části evropských fondů tímto směrem a bude to pro nás znamenat odliv pracovníků,“ řekl náměstek generálního ředitele Správy železnic Tomáš Čoček. Připravovaná výstavba se tak bude muset potýkat kromě omezeného rozpočtu i s omezenějším počtem dělníků.

Méně peněz na regiony

Je také otázka, zdali Česko zůstane v dalším programovém období takzvanou kohezní zemí. Tedy zemí, která může čerpat peníze určené k vyrovnávání rozdílné míry bohatství napříč unijním společenstvím.

V obou případech ale bude podle Čočka nutné se připravit na to, že oproti dnešku vyschne především financování regionálních tratí, u velkých projektů s přeshraničním přesahem se ještě s nějakou mírou zapojení evropských peněz počítat dá. Naopak například financování stavebních prací na neelektrifikovaných tratích, jichž je v Česku naprostá většina, naráží na změnu pohledu, protože už nejsou vnímány jako zelené.

Klíčové pro páteřní železniční tratě bylo prosazení hlavních ramen vysokorychlostních tratí do prioritní sítě evropských tras TEN-T. Ta ale má být dokončena v roce 2030, což je období, kdy se výstavba rychlotratí bude teprve rozbíhat. „Ten rok je hrozně důležitý, protože v nejbližším rozpočtovém období EU budou financovatelné mimo velkých přeshraničních úseků pravděpodobně výhradně projekty, které mají na konci dokončení letopočet 2030,“ uvedl Radek Čech, který má v rámci Správy železnic na starost mezinárodní vztahy.

Jde o přidanou hodnotu

Fakticky se tak bude zkoumat, jestli mají české železniční plány takzvanou evropskou přidanou hodnotu, případně zda uspějí jako významné přeshraniční projekty. Proplácení faktur ale bude ovlivňovat i rychlost, s jakou se Česku podaří pokročit v přípravách projektů. Téměř jistě to nebude znamenat, že s 31. prosincem 2029 evropská spoluúčast na českých stavbách okamžitě vyprší, šanci ale budou mít ty stavby, které v této době budou už v pokročilé fázi výstavby.

Nejblíže k ní zatím mají úseky na východě republiky. Konkrétně úseky VRT Jižní Morava, která spojuje Brno s Břeclaví a Moravská brána od Přerova k Ostravě. Oba jsou v současnosti v procesu EIA, kde se posuzuje vliv projektu na životní prostředí.

„Nevidím překážky pro to, aby ministerstvo životního prostředí nevydalo letos stanovisko EIA. To znamená, že bychom měli mít stanovisko EIA v tomto měsíci na Moravskou bránu a měli bychom stanovisko na jižní Moravu,“ předpokládá Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí. Vydání stavebního povolení je nezbytným krokem k tomu, aby Správa železnic mohla začít vykupovat pozemky a zároveň přestoupit do další fáze povolovacího procesu. Podle Bazgiera už pracovníci Správy železnic vytipované majitele pozemků kontaktovali a předběžně s nimi konzultovali podmínky prodeje.

Termíny výstavby se u jednotlivých úseků různě posouvaly. Původně se měl první úsek od pražských Běchovic do Říčan začít stavět už letos. Marketingově ministerstvo dopravy výstavbu rychlotratí plánuje zahájit letos. Jde ale o trik. Tratě Nezamyslice–Kojetín a Kojetín–Přerov, které takto označuje, jsou projektované jen na 200 kilometrů v hodině a rychlotratěmi tak fakticky nejsou. Začaly se navíc připravovat dávno předtím, než v roce 2017 schválila vláda myšlenku výstavby tuzemských tratí pro rychlost 320 kilometrů.