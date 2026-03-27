„Posázavský pacifik je jedna z klíčových regionálních tratí ve Středočeském kraji a je to jednoznačně trať, na kterou chceme soustředit naše modernizační úsilí. Vedeme i dialog se Správou železnic o dalším zkapacitnění této tratě, přidání vyhýbacích míst a do budoucna bychom rádi, aby tato trať byla elektrifikována,“ uvedl náměstek hejtmanky Středočeského kraje Petr Borecký.
Kromě trasy do Čerčan zamíří motorové jednotky RegioFox i na rameno směřující do Čisovic a Dobříše. Celkem se počítá s tím, že by na neelektrifikovaných tratích ve Středočeském kraji mělo nových nízkopodlažních jednotek s maximální rychlostí 120 kilometrů v hodině jezdit osmatřicet. Na trase Posázavského pacifiku nahradí starší motoráky Regionova a o víkendech patrové soupravy tažené dieselovými lokomotivami.
„RegioFoxy budou jezdit ve dvojici nebo ve trojici podle toho, jaká kapacita se v jednotlivých dnech a časech očekává,“ uvedl Jiří Ješeta, náměstek ředitele Českých drah odpovědný za osobní dopravu. Protože jde zejména o výletní trať, budou se posílené spoje plánovat na víkendy, kdy nové motorové vlaky od polské společnosti Pesa doplní výletní vlaky sestavené z klasických souprav vedených motorovou lokomotivou. Ty budou stále mít vyšší kapacitu a větší počet míst pro uložení jízdních kol.
Přechod k jednotkám RegioFox představuje podle Ješety omlazení vozidlového parku o dvě generace. Kromě nízkopodlažnosti nabízejí nová vozidla například klimatizovaný interiér, zásuvky pro dobíjení drobné elektroniky nebo toalety s uzavřeným systémem.