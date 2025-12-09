Britská vláda zestátňuje železnici. Představila vizuál nového státního dopravce

Nový vizuál státního dopravce mají ministři britské vlády oficiálně představit v úterý na nádraží London Bridge. Ačkoliv vláda cestujícím slibuje kvalitnější i pohodlnější cestování, design je spíše návratem do minulosti. Potvrzuje to i nové logo, které svým písmem a symbolem dvojité šipky odkazuje na éru tehdejší státní společnosti British Rail, píše portál The Guardian.
Vláda nový vizuál brání a říká, že nejde o kopii loga původního železničního dopravce, který ve Velké Británii fungoval mezi lety 1948 a 1997. Naopak má jít o ukázku toho, že britská státní osobní železniční doprava má díky své bohaté historii na co navazovat.
„Budoucnost britské státní železnice začíná dnes. Jsem nesmírně hrdá na to, že mohu odhalit podobu společnosti Great British Railways. Nejde pouze o změnu vizuálu, jde o výsledek přelomové reformy. Budujeme železnici, na kterou Velká Británie bude hrdá,“ tvrdí britská ministryně dopravy Heidi Alexanderová.
Nárůst počtu přepravených cestujících
První vlaky státního dopravce s novými barvami by na trať mohly vyjet již na jaře příštího roku. Vláda věří, že zestátnění železniční dopravy povede kromě výraznějšího pohodlí i k úspoře nákladů, a to ve výši až 150 milionů liber (asi 4 miliardy korun) ročně. I díky příjemnějšímu cestování by podle odhadů mělo dojít k nárůstu přepravených cestujících.
Zestátnění osobní železniční dopravy ve Velké Británii probíhá postupně. Zpět ve veřejných rukou je do dnešního dne již sedm z bývalých soukromých vlakových dopravců, které ještě donedávna zajišťovaly asi jednu třetinu osobní železniční dopravy ve Spojeném království.
Již za vlády konzervativců přešli do veřejného vlastnictví čtyři soukromí dopravci, a to London North Eastern Railway, South Eastern, TransPennine Express a Northern. Pod labouristy se pod státní správu dostaly dopravní společnosti C2C a Greater Anglia. Zbytek soukromých společností má být zestátněn do konce roku 2027.
Britská vláda říká, že tento krok by měl vést i k příjemnějšímu nákupu jízdenek. Celý systém by se totiž měl proti době, kdy na tratích ve Spojeném království figurovalo hned několik podniků, výrazně zjednodušit. Na příjemnější cestování se mají těšit i osoby hendikepované, které budou mít nově možnost si v aplikaci pří nástupu a výstupu z vlaku objednat asistenci, uzavírá The Guardian.