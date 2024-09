Vlaky do Ostravy začnou jezdit v pátek, ale na menší nádraží a ne do Polska

Polský dopravce PKP Intercity kvůli počasí od 15. září do odvolání přerušil vlakové spojení mezi Polskem a Českem, informovala už v neděli polská média. Některé spoje mají zkrácenou trasu do měst u českých hranic, další jsou zrušeny úplně - například expres Silesia z Ostravy do Varšavy.

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský uvedl, že vzhledem k dopadům extrémního počasí na provoz drah, první vlaky z Prahy do Ostravy a Žiliny vyjedou v sobotu. Od soboty by měly jezdit přes Ostravu také noční vlaky EN Slovakia Praha – Michalovce.

Provoz mezistátních vlaků linky Ex 4 mezi Rakouskem a Polskem přes Břeclav, Přerov a Ostravu zatím nebude obnoven kvůli přetrvávajícím omezením v ostravském železničním uzlu a v zahraničí. Tyto vlaky zatím pojedou většinou v trase Vídeň – Hranice na Moravě a zpět, dodal mluvčí s tím, že podrobné informace o omezení provozu na jednotlivých tratích jsou na webu.

Některá ostravská nádraží dál mimo provoz

Mimo provoz zatím zůstanou stanice Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží.

„Cestující v povodněmi dotčeném úseku hlavního koridoru (přes Hranice na Moravě, pozn.) musí ale dál počítat se zpožděními spojů a případnými nepravidelnostmi. Vlaky zde budou jezdit sníženou rychlostí,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

SŽ se podle mluvčí bude snažit co nejdříve zprovoznit také úsek železniční trati z Polanky nad Odrou do Ostravy-Svinova a obnovit provoz v této stanici. Ve stanicích Ostrava hlavní nádraží a Bohumín v tuto chvíli pokračují revize infrastruktury. Na všech místech ještě ani neopadla voda, následně ji bude nutné vyčerpat ze zatopených míst a zkontrolovat stav tratí včetně zabezpečovacího zařízení,“ dodala.

Ve čtvrtek bude obnoven provoz vlaků na regionální trati z Červenky přes Litovel do Senice na Hané, jejíž část zaplavila voda. Nejhorší situace z pohledu železničního provozu zůstává po povodních na Krnovsku, Opavsku, Bruntálsku a Jesenicku. „V tuto chvíli není možné odhadovat termíny obnovení provozu na tratích v této části země,“ podotkla mluvčí.

V úterý ČD zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Moravským Berounem na Olomoucku a Bruntálem a také v úseku mezi Krnovem a Opavou v Moravskoslezském kraji, kde vlaky kvůli povodněmi poškozeným tratím nemůžou vyjet. Náhradní autobusy tam jezdí místo dálkových vlaků.

V Olomouckém kraji kvůli záplavám nejezdí vlaky hlavně na tratích v horských okresech Šumperk a Jeseník. Náhradní autobusová doprava nyní funguje mezi Červenkou a Senicí na Hané na Olomoucku, z Petrova do Kout nad Desnou na Šumpersku a zatím také z Hranic do Ostravy. Na Jesenicku a kolem tratě mezi stanicemi Šumperk, Hanušovice, Jeseník a Krnov zatím náhradní autobusy nejezdí, silnice tam poničily záplavy. Autobusy nemohly být nasazeny ani mezi Bruntálem a Krnovem v Moravskoslezském kraji.