Stávající hlavní tahy jsou přetížené a zvyšování rychlosti na nich bude ještě více napínat jejich kapacitní možnosti, když se na stejné trase budou potkávat rychlejší a pomalejší soupravy.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...
Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA
Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...
Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná
Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...
Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech
Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....
Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie
Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...
Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka
Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...
Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne
Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....
Japonsko neřeklo poslední slovo. Hokkaidó Valley má splnit sny o čipové soběstačnosti
Japonské Hokkaidó prochází obrovskou proměnou. Ekonomika druhého největšího ostrova dlouhá léta stála hlavně na zemědělství. Pěstování slunečnic či levandulí ale v posledních letech nahrazuje...
Jakarta je nejlidnatějším městem světa, sesadila z trůnu Tokio
Indonéská Jakarta předstihla Tokio a stala se nejlidnatějším městem světa. V žebříčku postoupila poté, co OSN začala používat novou metodologii, která má lépe odrážet rychlou urbanizaci. Podle nové...
Ztemnělé továrny a provozy bez lidí. Čína investuje do technologií, nemá na výběr
Čínský hospodářský model postavený na levné pracovní síle se stává minulostí. Firmy výrazně investují do robotizace a AI a v zemi dnes funguje nespočet provozů, v nichž lidští pracovníci hrají již...
Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní
Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...
Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie
Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny stouply letos v průměru o jedenáct procent, což je více než trojnásobek míry inflace. Řada...
Zájem o zimní dovolené se za dekádu zdvojnásobil. Láká hlavně exotika
O zimní dovolené v exotice je každým rokem větší zájem. Roste i částka, kterou Češi na takovou dovolenou utratí. Není výjimkou zájezd za 50 či 90 tisíc. A jednoznačně vedou luxusnější hotely s lepším...
Není udržitelné, aby si lidé do paneláků živelně pořizovali klimatizace, míní expert
Jak dokáže potrápit rodinný rozpočet kvůli účtům za elektřinu deset roků stará lednička? Víte, jak správně ovládat termostatické hlavice na topení? „Nejvíce může domácnosti ušetřit peníze samotný...
Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech
Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů
Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...
Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným
V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...