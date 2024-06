Kola bez vibrací, antikorozní pušky. Čeští vědci se učí prodat své vynálezy

Tišší dvojkolí pro vlaky nebo inovativní protikorozní povrchová úprava hlavní útočných pušek. Akademici hledají cesty, jak si přilepšit, a navazují výdělečná partnerství s byznysem. „Akademie věd je placená za základní výzkum. To je naše poselství, náš úkol. Musíme ale zlepšit i to, abychom efektivně dokázali vynálezy převést do praxe,“ uvedl člen předsednictva Akademie věd ČR Jiří Plešek.