Mimořádný vlak a 10 tisíc míst navíc. České dráhy před svátky posilují

„České dráhy začínají s posilováním dopravy už ve čtvrtek 19. prosince a budou posilovat nejvytíženější vlaky až do pondělí 23. prosince,“ uvedl mluvčí společnosti Radek Joklík.

Posilové vozy budou zařazeny na téměř všechny rychlíkové linky vyjíždějící z Prahy. Nejvíce posilových míst ale bude směřovat do vlaků mířících na střední a severní Moravu, Slovácko a Valašsko. Posíleny budou také další linky, například z Prahy do Plzně a Chebu, z Prahy přes Ústí nad Labem do Chebu nebo z Prahy do Českých Budějovic. Další vozy jsou zařazeny i do vlaků na Slovensko.

Posilový vlak InterCity Ostravan s kapacitou přes 400 míst odjede v pátek a v pondělí z Prahy v 15:36 hodin. Po cestě zastaví v Zábřehu na Moravě, Olomouci a před 19. hodinou přijede do Ostravy.

Kromě toho dopravce připraví ve stanicích v Praze, Olomouci, Bohumíně, Plzni nebo Brně na čtyři desítky volných vagonů, které budou v případě potřeby mimořádně připojeny k vlakům, o které bude mezi cestujícími největší zájem.



Opačná situace nastane na železnici o Štědrém večeru a bude trvat během všech tří svátečních dnů. Na Štědrý den bude provoz většiny vlaků utlumen mezi 18. a 19. hodinou. Prořídlejší jízdní řád pak bude pokračovat i na Štěpána na druhý svátek vánoční.