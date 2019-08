Vlakem na Ukrajinu či do Budapešti. RegioJet oznámil plány na příští léto

Od příštího června plánuje RegioJet brněnského podnikatele Radima Jančury spustit nové noční spojení z Prahy na hranice Ukrajiny. Linku do rakouské Vídně pak společnost plánuje protáhnout až do maďarské Budapešti. Tam by měly zajíždět dva ze čtyř párů žlutých vlaků, které v současnosti obsluhují trať do rakouské metropole.