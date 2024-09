Tramvaj místo drahého vlaku. Hledá se cesta, jak zlepšit ekonomiku lokálek

Když například společnost Alstom zjišťovala, kolik jednovozových motoráků by mohlo být v regionu střední Evropy nahrazeno novým vozidlem, dospěla k počtu až tří set kusů. To by na zaplacení vývoje nového vozidla bylo až až. Problémem by ale byla jeho výsledná cena. Tu dostali projektanti Alstomu za úkol stlačit pod pět milionů eur, tedy asi 120 milionů korun.

Chybějící vozidlo je tak nahrazováno buď novým, ale dvouvozovým vlakem, nebo modernizací původního stroje, která je ale pro řadu tratí zbytečně veliká. U lokálních tratí zkrátka není potřeba vypravovat vlaky s kapacitou 120 míst, snad z výjimkou turisticky významných lokalit v plné sezoně. Vnucuje se tak otázka, zda má smysl železniční provoz i nadále udržovat, nebo cestující převézt lacinějším, ovšem méně pohodlným autobusem.

Jak oživit lokálky

Tomu by ale chtělo ministerstvo dopravy předejít, soudě alespoň podle toho, že zadalo vypracování technicko-ekonomické studie, která by měla navrhnout řešení, jak řadu lokálních tratí oživit.

„Cílem studie je prověřit technicky, technologicky, bezpečnostně i ekonomicky různé modely provozu lehkých kolejových drah a/nebo vozidel; na základě výsledků studie budeme dále pro životaschopné modely vytvářet podmínky pro jejich uplatnění v praxi v ČR. V zásadě má studie prověřit jak model tzv. vlakotramvají (tedy lehkých kolejových vozidel provozovaných na železnici), tak i regionálních tramvajových systémů podle vzorů používaných v různých evropských zemích,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Právě tramvaj bude hrát v celém záchranném plánu hlavní slovo. Zatímco vlak totiž musí plnit technické normy, takzvané TSI, tak na tramvaj jako primárně městské vozidlo jsou požadavky například na poškození při crash testech mnohem nižší. Experti by tak měli prověřit, zda má smysl a jakým způsobem přeměnit tuzemské lokální železniční tratě na tratě tramvajové a jak se na takovýchto drahách popasovat s nákladní dopravou.

I pro modely, kdy lidi vozí tramvaje na stejné infrastruktuře, kterou v mezičase využívají i těžké nákladní vlaky, totiž v Evropě existují. Ministerstvo ji v materiálu označuje jako model Rakousko, kdy nákladní vlaky jezdí v časově odděleném režimu. Tedy převážně v noci.

Alternativou je model Švýcarsko, kde je ale tramvajová trať od železniční kompletně oddělená a přestup na klasickou železnici je možný v přestupních uzlech v režimu hrana – hrana. Opatření testují v Belgii, Nizozemsku, Maďarsku, Portugalsku i v Británii. V Česku jde zatím o raritní režim, kdy cestující z jednoho dopravního prostředku přestoupí bez nutnosti přecházení mezi jednotlivými nástupišti po schodech nebo eskalátorech, ale napřímo. Jedním z prvních příkladů může být terminál v malé podhorské obci Svoboda nad Úpou.

Další prověřované modely se už týkají takzvané vlakotramvaje, tedy hybridního vozidla, které vzhledem ke společné rozteči mezi tramvajovými a vlakovými kolejemi může využívat oba systémy. Příkladem jsou například režimy v Karlsruhe, Zwickau, Chemnitz nebo v maďarském Szegedu. Ty se v drobnostech liší v tom, jakou část trasy tyto vozy jezdí ve městě, a míře jejich zapojení do běžného automobilového provozu.

Přestup z vlaku na tramvaj

Pro posouzení těchto zahraničních modelů vybralo ministerstvo trojici tratí, na kterých by se mohly otestovat. První z nich je pražská příměstská trať, která vzhledem k rozrůstání hlavního města v posledních letech citelně nabyla na významu. Jde o spojení z Hostivice na Smíchovské nádraží přes Řepy a Zličín. Zde by se měla hlavně prověřit možnost přestupu z vlaku na tramvaj ve srovnání s takzvanou vlakotramvají, která by mohla plynule přejet do městské sítě.

Další z prověřovaných tras bude spojení Liberec – Tanvald – Josefův Důl a poslední trasou Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice. Na nich se kromě zmiňovaných možností bude prověřovat i potenciál pro zapojení nákladní dopravy.

Kromě ekonomického posouzení budou experti zjišťovat i ochotu objednatelů dopravy takovýto model financovat. V Česku totiž regionální spoje neobjednává dopravní resort jako u dopravy dálkové, ale jednotlivé kraje. Výběr vhodné koncepce by měl obsahovat i posouzení vhodnosti vozidel.

Ty podle úřadu musí splňovat požadavky cestujících, jako je pohodlí, klimatizace a nízkopodlažnost, spolu s provozními požadavky, jako je například jednoduchá údržba, možnost spojování do vícevozových souprav nebo příprava na budoucí provoz bez strojvedoucího. Zároveň musí plnit i bezpečnost, což je v případě vlaků nový zabezpečovač ETCS.