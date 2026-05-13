V současnosti musí cestující po železnici do Brandýsa a nejbližšího okolí jezdit velkou oklikou přes Čelákovice, čímž je železnice proti autobusům jedoucím z Černého Mostu znevýhodněná. S dojezdovými časy v rozmezí zmiňovaných sedmnácti až 26 minut by ale naopak vlak byl mnohem rychlejší než spojení po silnici, protože nynější autobusové spoje jen z okraje Prahy do Brandýsa jedou zhruba 23 minut.
Většina zvažovaných tras povede z Brandýsa severním směrem a záhy se budou stáčet na jih do okolí obce Přezletice směrem ku Praze. To je případ první čtveřice variant. Liší se pouze tím, kde a jak budou zaústěny do stávající železniční sítě v metropoli. První varianta, která je nejkratší, počítá s napojením na stávající trať Praha – Neratovice u pražských Kbel.
Druhá varianta trať míjí a následně v tunelu pod letištěm Praha-Letňany pokračuje do centra a na železniční síť se napojuje ve stanici Praha-Vysočany. Třetí varianta je ve srovnání s touto tunelovou variantou opět výrazně střízlivější a směřuje novou trať ke stanici Praha-Čakovice, kde se bude napojovat na připravovaný výjezd vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany.
U všech těchto tří variant předpokládá Správa železnic vybudování přestupní stanice na autobusovou dopravu v terminálu Přezletice, kde by měl rovněž vzniknout parkovací dům.
Předposlední varianta rovněž počítá s dlouhým tunelem, který by měl zaústit vlaky z Brandýsa do rozpletu tratí u výhybny Skály nacházející se mezi industriální zónou na sídlišti Černý Most a pražským okruhem. Poslední směr zvažovaný v nedávno dokončené studii proveditelnosti vede podél trasy dálnice D10 a napojuje se na stávající trať u Horních Počernic.
Studie proveditelnosti je prvním stupněm přípravy, který má za cíl vybrat možné varianty a posoudit, zda jejich náklady přinesou pro cestující a rozvoj území dostatečný přínos. Vznik nové trasy tak ještě čeká řada kol hodnocení a schvalování.
„Studii budeme aktuálně předkládat na ministerstvo dopravy ke zpracování oponentního posudku ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvedl k nejbližším krokům mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Autobusy co pět minut
Přesunout cestující dojíždějící do hlavního města z okolních aglomerací po přetížených silnicích na vlaky je dlouhodobou snahou Středočeského kraje. I stávající železniční tratě přestávají kapacitně dostačovat a kraj proto podporuje celou řadu železničních projektů. Kromě modernizace trati do Kladna spolu s letištěm, jde například o zkapacitnění trasy na Kolín či výstavbu Bezděčínské spojky, která by umožnila snížit stávající pětiminutový interval autobusů mezi Prahou a Mladou Boleslaví.
“Praha – Brandýs je jedním z prioritních směrů a jsme rádi, že se tímto Správa železnic začala zabývat,“ řekl iDNES.cz náměstek Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Winter. Podle něj je ale nezbytné, aby na případnou výstavbu nové trati a dalších projektů v okolí Prahy navazovala i modernizace železnice i v pražském železničním uzlu. Aby tyto nově vzniklé tratě nenarazily na to, že stárnoucí pražská síť nebude schopná vlaky z těchto nových tras pojmout.
Jen u zmiňované tratě Praha – Brandýs se počítá s patnáctiminutovým intervalem mezi vlaky a kolem roku 2050 by měla trať obsloužit 20 tisíc cestujících každý den. To je prakticky stejný počet, jaký by měl po dokončení železničního spojení z Prahy na Letiště Václava Havla využívat trať z centra na letiště.
U trasy do Brandýsa nad Labem se počítá s tratí, která parametry odpovídá současným nejmodernějším koridorům. Tedy má jít o dvojkolejné elektrifikované spojení pro maximální rychlost 160 kilometrů v hodině.
Cena jednotlivých projektů se pochopitelně bude lišit podle délky i technické náročnosti. Nejkratší varianta jedna, která má zaústit vlaky do tratě Praha – Neratovice je odhadnutá na částku 7,4 miliardy korun.
Kdy by měla nová trať stát, správa železnic neuvedla. Termín jen časově vymezila obdobím, kdy by mělo být dokončeno zkapacitnění pražského železničního uzlu.