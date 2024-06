Spor o městskou linku do Běchovic. Zrušte ji, požadují nákladní dopravci

Nákladní dopravci se obávají, že nová linka, která má být spuštěná se změnou jízdního řádu letos v prosinci, jim ještě ztíží přístup k téměř vyčerpané kapacitě na hlavním koridoru vedoucím na východ od Prahy. Sdružení nákladních dopravců Žesnad.cz proto vyzvalo Prahu a Středočeský kraj, aby novou linku nespouštěly, dokud na přetížených místech v Praze nebudou dostavěné další koleje, po kterých by mohla jezdit.

„Upozorňovali jsme všechny relevantní instituce a úřady, jednali jsme i s objednavateli dopravy, včetně s magistrátu hlavního města. Reakcí byla bagatelizace nebo nereflektování reality a stavu infrastruktury,“ uvedl výkonný ředitel Žesnadu Oldřich Sládek.

To ale podle zástupců objednatelů není možné. „Praha celý projekt připravovala před šesti lety, celý tento projekt a odstartování projektu konzultovala se Správou železnic i z hlediska kapacity. Říct, my jsme to vysoutěžili, máme podepsanou platnou smlouvu, ale my to nespustíme, takto to nelze z pohledu veřejného zadavatele,“ řekl středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký.

Smyslem městské linky S61 je nahradit autobusovou dopravu, která je v dané oblasti pomalejší, než by mohla být železnice, a obsloužit oblasti jako je Praha-Hostavice a Praha-Jahodnice, kde se počítá s významnou sídlištní výstavbou a růstem počtu obyvatel. Už dnes jsou přitom vlaky v příměstských relacích přeplněné. Jde teprve o druhou obdobnou linku po zprovoznění linky S49 z Roztok u Prahy do pražské Hostivaře.

Přestože situace vyústila do kolize požadavků nákladních dopravců i objednatelů příměstské dopravy, obě strany se vzájemně ujišťují o tom, že spor není osobní. „Nákladní a osobní železniční doprava spolu nemají bojovat, jsme spoluhráči na stejném hřišti – na jedněch kolejích. Proto apelujeme na co nejrychlejší vyřešení stávajícího neuspokojivého stavu, hrozícího od změny jízdního řádu v prosinci přetížením dráhy,“ dodal v tiskové zprávě Žesnad.