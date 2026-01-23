O rekonstrukci konstrukce rozhodl těsně před loňskými říjnovými volbami tehdejší ministr dopravy Martin Kupka. Zrušil tím své předchozí rozhodnutí, které na místo stávající památkově chráněné ocelové konstrukce navrhovalo tříkolejnou náhradu.
Průzkumy a propočty expertů z ČVUT a projekční společnosti SUDOP Praha poukazují na skutečnost, že i při nynějším silně omezeném provozu na mostě by nejzatíženější části ocelové konstrukce, takzvané diagonály, nevydržely déle než do roku 2028, kdy jejich životnost vyprší.
„Stabilizace spočívá v nanesení uhlíkových lamel, které se nanášejí mokrým procesem přímo na stavbě. To znamená, že na očištěnou ocelovou konstrukci se postupně nanášejí jednotlivé uhlíkové lamely,“ uvedl Martin Vlasák ze společnosti SUDOP, který se postupně se měnícími plány na rekonstrukci Výtoňského mostu zabývá už dvě desítky let.
Uhlíková vlákna by měla nahradit asi deset procent materiálu, který na nosnících už vyhlodal zub času, a celá stabilizace by měla udržet most pro železniční provoz do roku 2030.
Pád vlaku do řeky nehrozí
V současnosti smějí vlaky po mostě pod Vyšehradem projíždět maximálně dvacetikilometrovou rychlostí a na mostě se nesmějí kvůli omezení nosnosti ve stejný čas potkat dvě soupravy. Situace podle SUDOP není natolik kritická, aby hrozilo nebezpečí provozu. Podle propočtů by most vydržel i úplné přerušení jedné z dvanácti nejhůře korozí poškozených diagonál. Při přerušení dvou a více nebo při kumulaci dalších problémů by musel být přerušen provoz.
Přestože aktuálně stále platí rozhodnutí exministra Kupky o zachování stávajícího mostu a jeho doplnění o konstrukci pro třetí kolej, řada tuzemských expertů věří, že bude toto rozhodnutí opět přehodnoceno.
Podle Pavla Ryjáčka z ČVUT totiž bylo rozhodnutí ministra ovlivněno posudkem, který si nechal zpracovat Nadační fond pro záchranu vyšehradského mostu. Ten uváděl, že stav mostu je mnohem lepší, než jak o něm referovaly předchozí posudky, a že pouze s výměnou zhruba 15 procent ocelových konstrukcí je možné most zachovat i pro další generace.
„Statický požadavek byl doložen, ale zanedbává řadu věcí. Zanedbává třeba zatížení větrem,“ uvedl Ryjáček a dodal, že nedostatků je vícero. Například jsou z technických výkresů vypuštěné kolejové spojky, aby nerušily navrhované řešení.
Třetí kolej?
Problematická je podle projektového manažera Správy železnic Jana Krounského i podoba konstrukce, na kterou měla být přistavěna třetí kolej. Tu experti najatí nadačním fondem prezentovali jako subtilní konstrukci umístěnou v zákrytu mostu tak, aby byla co nejméně viditelná a nerušila siluetu Prahy. Podle Krounského ale byla navržena nereálně, takže i bez zatížení vlakem by se ve středu prohnula o 112 milimetrů, což není bezpečné.
Podle exministra to bylo hlavním důvodem loňského rozhodnutí debatu o podobě záchrany nebo náhrady mostu posunout do fáze, kdy bude vyřešen současný neutěšený stav, kdy most tvoří úzké hrdlo a znemožňuje řadě vlaků zajíždět do centra Prahy. To splňoval nápad na nahrazení konstrukce mostním provizoriem.
„Je potom možné zaměřit pozornost na prozkoumání stávající konstrukce a finální rozhodnutí o tom, jakým způsobem se s tou rekonstrukcí naloží.“ řekl MF DNES Kupka.
Otázka provizoria
Nahrazení konstrukce mostu mostním provizoriem, což měla být první fáze rekonstrukce tzv. výtoňského mostu, už samo přináší výrazné zlepšení v efektivitě železničního spojení. Půjde sice o jednokolejný most, rychlost na něm se ale zvýší z dvaceti na 40 kilometrů v hodině.
Podle Správy železnic by ale ani toto nahrazení mostním provizoriem, které bylo v původním harmonogramu plánováno na příští rok, nebylo jednoduché. V Česku ani v okolních zemích totiž není mostní konstrukce v požadovaném rozměru k dispozici a bylo by tak potřeba vyrobit mostní provizorium nové jen proto, aby sloužilo jen během rekonstrukce.
Samotné technické řešení by pak podle Kupky bylo složitější záležitostí. Na výstavbu mostu pro třetí kolej by bylo nutné uspořádat architektonickou soutěž, která určí nejvhodnější řešení.
„To nijak neodporuje tomu, že v technické diskusi bude nutné vypořádat výhrady techniků k tomu, jak by možné budoucí řešení vypadalo. To, v čem byl posun, je vyřešení stávající situace, která je dopravně i technicky problematická náhradou za mostní provizorium,“ uzavřel Kupka.