Novou trať u Soběslavi postaví za necelé čtyři miliardy korun Strabag

Železniční úsek u Doubí je součástí modernizace železničního koridoru spojujícího Prahu a České Budějovice. Většinu trasy tvoří nová trať, která proti původní trase vedené odklonem přes stanici Roudná povede přímějším směrem podél dálnice D3 a vlakům tak zkrátí cestu o 750 metrů. Zároveň umožní navýšení rychlosti projíždějících rychlíků na 160 kilometrů v hodině.

Cesta z Prahy do Českých Budějovic se tak od dubna 2023, kdy by měly být práce hotové, zkrátí na hodinu a tři čtvrtě. Poté bude zbývat už jen přestavba úseku ze Ševětína do Nemanic, na jejíž přípravě intenzivně pracujeme,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Protože trať povede po nové stopě, zanikne původní zastávka v Roudné, kterou nahradí stanice Myslkovice. Ta vznikne zhruba v okolí silnice spojující Myslkovice a Janov.