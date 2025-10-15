Něco takového je na tuzemských silnicích spíše pravidlem. Na železnici jde přitom o nevídaný úkaz a možná i důsledek snahy snížit přemrštěné ceny, ke kterým soutěže Správy železnic v posledních letech vedly.
Šplhání vysoutěžených cen na železnici vyvrcholilo vystoupením ministra dopravy Martina Kupky v létě 2023 na setkání zástupců výrobců železniční techniky, kde obrazně bouchl do stolu a varoval, že když se nepodaří zvýšit konkurenční tlak na ceny v soutěžích, zakáže železničářům smlouvy se zhotoviteli uzavírat.
U menších a technicky méně náročných zakázek totiž železničáři žádných slev oproti cenám projektu nedosahovali, u větších stavebních akcí ale raději ani projektovou cenu nezveřejňovali, jen jakousi cenu maximální, kterou jsou ochotní ještě akceptovat.
Nad cenami panujícími na české železnici se pozastavovali i zahraniční experti, když Správa železnic prezentovala vizi o vysokorychlostních tratích, ze které vyplynulo, že je projektována jako dražší než nedávno postavené projekty na západ od českých hranic. Následně tak ministerstvo nařídilo úředníkům finanční zeštíhlovací kůru.
V současnosti už je vidět první výsledek. Prostá rekonstrukce trati mezi Chrastavou a Hrádkem nad Nisou se postaví za padesát procent ceny, rekonstrukce trati mezi Olomoucí a Blatcem o 20 procent levněji, rekonstrukce trati z Police do Teplic nad Metují o zhruba 40 procent levněji. Naopak rekonstrukce úseku Milotice nad Opavou – Brantice jsou v tendrech vysoutěžených v posledních měsících výjimečné v tom, že projektovou cenu překročily, nicméně asi jen o sedm procent.
„Správa železnic nabídkové ceny na akce prostých rekonstrukcí a cyklických obnov tratí hodnotí samozřejmě pozitivně. Předpokládáme, že nižší ceny jsou výsledkem zvýšeného zájmu o realizaci takovýchto zakázek,“ řekl iDNES.cz Dušan Gavenda, mluvčí státní organizace, která má stavební činnost na české železnici na starosti. Sama se ale neodvažuje hodnotit, co přesně za skokovým snížením cen stojí.
„Jsme nyní v situaci, kdy se trh oproti předchozím turbulentním rokům stabilizoval. Před pár lety jsme zažívali intenzivní inflaci, která hnala ceny materiálů v železničním stavitelství do extrémů – i to se nejspíš logicky odráželo ve vysokých tendrových cenách. Dnes je situace jiná,“ doplnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.
Připomněl přitom, že firem, které se mohou účastnit soutěží na železnici, je omezené množství. „Ten, kdo staví na železnici, musí splňovat řadu podmínek a mít nejrůznější oprávnění – například povolení ke vstupu do kolejiště apod. Do jisté míry to limituje počet možných uchazečů o takové zakázky, trh je v této oblasti zkrátka menší,“ doplnil Nouza.
U velkých staveb zatím žádná změna
Malý hlad po zakázkách a nízký počet uchazečů stále limituje ty největší železniční tendry. Příkladem jsou technologicky nejzajímavější stavby současné železnice – zdvojkolejnění úseků železniční trati mezi Brnem a Přerovem a zvýšení traťové rychlosti na maximálních 200 kilometrů v hodině. U úseků Mezi Kojetínem a Přerovem a Nezamyslicemi a Kojetínem, které už znají vítěze, se do soutěže přihlásili v obou případech jen dva uchazeči.
Správa železnic si přitom opět netroufla oznámit očekávanou cenu projektu a není tak možné posoudit, jak konkurence těchto dvou uchazečů zapracovala na snížení ceny. U prvního jmenovaného přitom modernizace sedmnáct kilometrů dlouhého úseku vyšla na zhruba 10,5 miliardy korun. Druhý kratší – zhruba desetikilometrový – úsek pak stál 6,7 miliardy korun.