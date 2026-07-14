„Pokud chceme českou železnici posouvat dál, musíme vědět, jak ji vnímají lidé, kteří po ní cestují. Nechceme komunikovat jen od stolu, proto jdeme přímo na nádraží a ptáme se cestujících na jejich skutečnou zkušenost. Zpětná vazba pro nás bude důležitým podkladem při rozhodování o dalších úpravách stanic, služeb i způsobu informování veřejnosti,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.
Podobnou anketu spustily už před několika lety České dráhy, které se na spokojenost s úrovní služeb začali ptát těch cestujících, kteří mají zakoupenou jízdenku prostřednictvím aplikace Můj vlak. Současné šetření Správy železnic má kromě získání zpětné vazby pro správce kolejí a většiny nádraží v Česku rovněž zvýšit povědomí o tom, že tuzemská železnice už není unitární.
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České dráhy spustily recenze vlaků. Kvalitu budou hodnotit cestující v aplikaci
Přestože se Správa železnic od Českých drah oddělila už před 23 lety, stále si ji řada cestujících mylně spojuje s provozovatelem vlaků, který je už přes dvě dekády samostatnou firmou, byť podobně jako Správa železnic stoprocentně vlastněnou českým státem.
Proto i otázky správce infrastruktury směřují směrem k činnostem, které Správa železnic může ovlivnit, jako je třeba pocit čistoty a bezpečí na nádražích, bezbariérovost nádraží nebo třeba řešení a informování lidí o náhradních spojích a dalších formách řešení mimořádných situacích v případě nehod a dalších mimořádnostech.
V dotazníku je i prostor pro vlastní postřehy
Část otázek je pochopitelně na pomezí služeb správce tratí a jednotlivých dopravců, protože jejich kompetence se v řadě případů překrývají. Správa železnic se například cestujících ptá, odkud v případě zpoždění čerpají aktuální informace o provozu. Zda z jejich oficiální aplikace Datel, podobných aplikací dopravců, od vlakového a staničního personálu nebo z médií.
Na rozdíl od třeba zmiňovaného dotazníku Českých drah je dotazník Správy železnic více interaktivní. Nabízí například možnost hodnotit konkrétní nádraží a jako poslední možnost nabízí otevřené slovní hodnocení k pochvale, nebo naopak k detailnímu popisu výtky ve fungování libovolné služby na železnici.