Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsou nádraží čistá? Železničáři se poprvé ptají na spokojenost cestujících

Tomáš Cafourek
  11:38

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami Správy železnic | foto: Správa železnic

Navazují vám spoje? Cítíte se na nádražích komfortně a odkud čerpáte informace v případě zpoždění a mimořádností? Správa železnic se popové v historii ptá cestujících, jak jsou spokojení s fungováním železnice. Na online formulář cestující nasměruje QR kód umístěný na plakátech rozmístěných na jednotlivých nádražích.

„Pokud chceme českou železnici posouvat dál, musíme vědět, jak ji vnímají lidé, kteří po ní cestují. Nechceme komunikovat jen od stolu, proto jdeme přímo na nádraží a ptáme se cestujících na jejich skutečnou zkušenost. Zpětná vazba pro nás bude důležitým podkladem při rozhodování o dalších úpravách stanic, služeb i způsobu informování veřejnosti,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Podobnou anketu spustily už před několika lety České dráhy, které se na spokojenost s úrovní služeb začali ptát těch cestujících, kteří mají zakoupenou jízdenku prostřednictvím aplikace Můj vlak. Současné šetření Správy železnic má kromě získání zpětné vazby pro správce kolejí a většiny nádraží v Česku rovněž zvýšit povědomí o tom, že tuzemská železnice už není unitární.

České dráhy spustily recenze vlaků. Kvalitu budou hodnotit cestující v aplikaci

Přestože se Správa železnic od Českých drah oddělila už před 23 lety, stále si ji řada cestujících mylně spojuje s provozovatelem vlaků, který je už přes dvě dekády samostatnou firmou, byť podobně jako Správa železnic stoprocentně vlastněnou českým státem.

Proto i otázky správce infrastruktury směřují směrem k činnostem, které Správa železnic může ovlivnit, jako je třeba pocit čistoty a bezpečí na nádražích, bezbariérovost nádraží nebo třeba řešení a informování lidí o náhradních spojích a dalších formách řešení mimořádných situacích v případě nehod a dalších mimořádnostech.

V dotazníku je i prostor pro vlastní postřehy

Část otázek je pochopitelně na pomezí služeb správce tratí a jednotlivých dopravců, protože jejich kompetence se v řadě případů překrývají. Správa železnic se například cestujících ptá, odkud v případě zpoždění čerpají aktuální informace o provozu. Zda z jejich oficiální aplikace Datel, podobných aplikací dopravců, od vlakového a staničního personálu nebo z médií.

Na rozdíl od třeba zmiňovaného dotazníku Českých drah je dotazník Správy železnic více interaktivní. Nabízí například možnost hodnotit konkrétní nádraží a jako poslední možnost nabízí otevřené slovní hodnocení k pochvale, nebo naopak k detailnímu popisu výtky ve fungování libovolné služby na železnici.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Jsou nádraží čistá? Železničáři se poprvé ptají na spokojenost cestujících

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami Správy železnic

Navazují vám spoje? Cítíte se na nádražích komfortně a odkud čerpáte informace v případě zpoždění a mimořádností? Správa železnic se popové v historii ptá cestujících, jak jsou spokojení s fungováním...

14. července 2026  11:38

Elektromobil už není experiment. Češi čekají, až ho bude mít soused

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Čistá mobilita“ jsou (zleva) tajemník Svazu...

Elektromobily už nejsou jen pro technologické nadšence, ale stávají se běžnou volbou. V iDNES Lounge o budoucnosti dopravy debatovali Rudolf Rýdl z innogy Energo, Josef Pokorný ze Svazu dovozců...

14. července 2026

Itálie v úzkých. Kvůli extrémním vedrům je v ohrožení produkce parmazánu

Pracovník kontroly kvality prohlíží bochník sýra Parmigiano Reggiano.

Při teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia tráví krávy více času vleže, méně žerou a produkují až o deset procent méně mléka. To je vedle soli a syřidla jedno ze tří surovin sýra Parmigiano. Jeho...

14. července 2026  7:48

Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury

Miniaturní verze ikonického kbelíku značky Lowe’s. (9. črvence 2026)

Zatímco velké nákupy Američané odkládají, obchodníci našli způsob, jak je přimět utrácet. Nabízejí zmenšené verze oblíbených produktů. Mini tašky, kbelíky, spotřebiče i láhve alkoholu za dostupnější...

14. července 2026

V Česku se staví více. Počty povolení rostou tam, kde lidé chtějí bydlet

Premium
ilustrační snímek

Výstavba roste už devatenáct měsíců v řadě. Květen, což je poslední měsíc, ze kterého jsou dostupné statistiky, připsal meziročně více než jedenáctiprocentní nárůst počtu vydaných stavebních...

14. července 2026

Trumpova globální cla mají dohru. USA na nich vrátily přes 80 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Spojené státy vrátily na clech od začátku rozpočtového roku v říjnu 81 miliard dolarů (1,7 bilionu korun). Převážná část vratek je podle představitele ministerstva financí výsledkem únorového...

13. července 2026  22:08

Ropa opět zdražila. Ceny reagují na slova Trumpa, který chce obnovit blokádu Íránu

Již čtyři měsíce se spolu s posádkou plaví na palubě tankeru plujícího pod...

Růst cen ropy na světových trzích ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Íránu. Severomořská ropa Brent kolem 20:20 SELČ vykazovala...

13. července 2026  21:43

Státy USA podaly žalobu za „spravedlivé trhy“. Chtějí zabránit spojení Warner Bros a Paramount

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Skupina dvanácti amerických států v čele s Kalifornií podala žalobu s cílem zablokovat převzetí americké mediální firmy Warner Bros. Discovery domácím konkurentem Paramount Skydance za 110 miliard...

13. července 2026  20:20

Obří skládka u Jakarty živí celé rodiny. Indonésie ji přesto chce uzavřít

Nejméně pět lidí zemřelo po uvolnění části obří skládky Bantargebang poblíž...

Zhruba čtyřicet kilometrů od centra indonéské Jakarty se rozprostírá jedna z největších skládek Asie. Popelářské vozy sem každým dnem přivážejí tisíce tun odpadu, mezi jehož hromadami si vydělávají...

13. července 2026

Kvůli super El Niñu je v ohrožení rýže, olej, cukr i káva, varují odborníci

Zemědělci na rýžovém poli v Indii (21. července 2023)

Ekonomové varují, že letošní výjimečně silný klimatický cyklus El Niño by mohl způsobit závažný šok v oblasti globálních cen potravin, který by mohl trvat až do roku 2028. Tento klimatický...

13. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jindru chválil i host z Ameriky. V Jindřichově Hradci po 60 letech opět vaří pivo

Po 60 letech se opět vaří pivo v jindřichohradeckém pivovaru. Dostalo jméno...

Pivovar v Jindřichově Hradci po 60 letech zase vaří pivo. Radnice chátrající areál opravila za více než půl miliardy korun a nabídla ho k pronájmu. Jednou z podmínek bylo, že název piva bude spojený...

13. července 2026  16:39

Doprava v Hormuzu se komplikuje. Rejdaři raději vypínají transpondéry

Zakotvené lodě na pobřeží u města Bandar Abbás v Íránu. Napětí v Hormuzském...

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se v posledních dnech dále komplikuje. Plavidla při cestě proto začala raději vypínat sledovací systémy, aby nebylo možné zjistit jejich přesnou polohu. Rejdaři se...

13. července 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.