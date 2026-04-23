„Jde zatím o předběžná a zaokrouhlená čísla,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik po čtvrtečním jednání s premiérem Andrejem Babišem. Je tak velmi pravděpodobné, že se uvedené částky ještě budou měnit s tím, jak se požadavky dopravy potkají s nároky jiných kapitol a nutnosti udržet deficit veřejných rozpočtů pod kontrolou.
„Prioritou jsou dálnice a obchvaty měst,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Dodal, že i přes potřeby krocení deficitu je nutné myslet na investice. Z plánu tak nevypadávají ani vysokorychlostní tratě, u nichž se podle premiéra bude potřeba soustředit na přeshraniční spojení, která je možné spolufinancovat z peněz EU.
Podle Babiše je ale důležité postavit i spojení mezi Prahou a Brnem, jež ale pravděpodobně bude vyžadovat mnohem větší zapojení národních peněz než například vysokorychlostní propojení s Německem pod Krušnými horami a další přeshraniční trasy.
Peníze pro financování tuzemské dopravní sítě tečou prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. V něm sice výdaje na silnice a železnice tvoří hlavní část rozpočtu, nejsou ale jediné. Dalších zhruba deset miliard korun slouží na financování ostatních druhů dopravy, například vodních cest nebo výstavbu cyklostezek, chodníků a další infrastruktury.