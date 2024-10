Výtoňskému mostu lze prodloužit život o sto let, říká další posudek

„Tento most není v nejhorším stavu, jaký jsem viděl,“ uvedl Ian Firth, jeden z expertů, kterého fond ke zhodnocení stavu výtoňského mostu a jeho možné rekonstrukci oslovil. Ve špatném stavu je protikorozní ochrana mostu, nicméně většina ocelové konstrukce je podle šetření, které se uskutečnilo na sklonku loňského roku, stále použitelná. Vyměnit je podle fondu nutné jen asi patnáct procent nejvíce zkorodovaných částí ocelového mostu.

„Ve veřejném prostoru kolují informace, že je potřeba vyměnit 75 procent prvků, není to pravda,“ uvedl Petr Tej, architekt lávky mezi Karlínem a Holešovicemi. Podobným způsobem by spolek rád řešil i přidání třetí koleje, kterou kvůli nárůstu provozu požaduje Správa železnic. Ta by stála na samostatné co nejsubtilnější konstrukci postavené na pilířích nacházejících se v zákrytu za pilíři původního mostu tak, aby při pohledu od severu směrem k Vyšehradu byla co nejméně viditelná.

Boj Správy železnic s různými aktivistickými skupinami o záchranu mostu, který je rovněž označovaný i jako vyšehradský, se táhne už řadu let. Loni ministr dopravy Martin Kupka rozhodl, že místo opravy starého mostu bude vystavěn most nový a původní konstrukce se využije jako lávka pro pěší výše po proudu Vltavy. Opíral se přitom o několik posudků zadaných Správou železnic, podle kterých by bylo zachraňování desetiletí nedostatečně udržovaného mostu plýtvání veřejnými penězi.

Technologicky by oprava stávajícího mostu spočívala ve vytvoření náhradního ocelového pole, které by sloužilo jako dočasná náhrada trojice stávajících mostovek. Ty by totiž bylo nutné sejmout a nahradit nejzkorodovanější prvky novou ocelí. Během čtyř let by takto bylo možné opravit celý most jen se šesti úplnými uzávěrami provozu vždy v rozsahu několika dní.

Celá rekonstrukce včetně výstavby konstrukce pro třetí kolej by vyšla na 2,6 miliardy. O 200 milionů dražší variantou by bylo, pokud by se na pravém břehu stavěla nová zastávka na Výtoni místo dříve uzavřeného nádraží Vyšehrad. Právě do této původní lokality by spolek rád zastávku vrátil.